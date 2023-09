INSS: você ficou sabendo? Notícia traz alegria para segurados

Conforme o fim do mês de setembro se aproxima, a expectativa dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em receberem seus respectivos benefícios aumenta consideravelmente. No entanto, a ansiedade promete chegar ao fim na próxima semana, quando terá início o novo calendário de pagamentos de benefícios previdenciários e assistenciais, atendendo aproximadamente 37 milhões de pessoas. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda como saber a data do seu pagamento.

INSS anuncia calendário de pagamento de benefícios para segurados na próxima semana.

A vez dos segurados

A ansiosa espera dos aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios concedidos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está prestes a terminar. Na próxima semana, terá início o novo cronograma de pagamentos de benefícios previdenciários e assistenciais, beneficiando aproximadamente 37 milhões de pessoas. Continue a leitura, logo a seguir, e entenda mais detalhes sobre a ótima notícia.

Ministério confirma datas de pagamentos

O Ministério da Previdência Social divulgou o calendário de pagamentos referente a setembro de 2023, abrangendo, como é de praxe, parte do mês de outubro. Os primeiros a receber serão aqueles que têm direito a um salário mínimo (R$ 1.320) por mês, seguidos pelos que recebem quantias superiores a esse valor.

Quando recebo?

Para saber a data exata de seu pagamento, o segurado deve observar o último dígito do seu cartão de benefício, desconsiderando o dígito após o traço. Por exemplo, se o número do cartão for 987.654.321-0, o pagamento será efetuado no dia correspondente ao final 1.

O INSS é a entidade governamental encarregada de efetuar o pagamento de diversas modalidades de benefícios previdenciários e assistenciais, incluindo aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte, seguro-defeso, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros.

Cronograma de repasses do INSS em setembro

Benefícios no valor de até um salário mínimo

Final 1: 25 de setembro;

Final 2: 26 de setembro;

Final 3: 27 de setembro;

Final 4: 28 de setembro;

Final 5: 29 de setembro;

Final 6: 2 de outubro;

Final 7: 3 de outubro;

Final 8: 4 de outubro;

Final 9: 5 de outubro;

Final 0: 6 de outubro.

Benefícios acima de um salário mínimo

Finalizados em 1 e 6: 2 de outubro;

Finalizados em 2 e 7: 3 de outubro;

Finalizados em 3 e 8: 4 de outubro;

Finalizados em 4 e 9: 5 de outubro;

Finalizados em 5 e 0: 6 de outubro.

Como realizar a consulta?

Para consultar os valores, datas e obter outras informações relevantes sobre os benefícios, os cidadãos podem acessar o extrato disponível no site ou aplicativo Meu INSS. É necessário possuir uma conta Gov.br para utilizar o sistema, que também oferece funcionalidades adicionais, como agendamento de perícias médicas e solicitação de novos benefícios.

