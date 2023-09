Segundo comunicado do Hospital Israelita Albert Einstein, o ex-apresentador de televisão, Fausto Silva, voltou a ser internado na última segunda-feira (18). A volta do famoso ao hospital se deu 22 dias após passar por um transplante de coração na mesma instituição. Entenda, logo a seguir, qual atual estado de saúde de Faustão.

Menos de um mês fora do hospital, Faustão volta a ser internado. | Foto: Reprodução

Após transplante, nova internação

O ex-apresentador de televisão, Fausto Silva, voltou a ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última segunda-feira (18), 22 dias após passar por um transplante de coração na mesma instituição. O hospital anunciou essa informação na quarta-feira (20).

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda as causas que levaram o famoso a novamente ser internado. após o bem-sucedido transplante.

Hospital esclarece quadro de Faustão

Segundo o boletim médico, Fausto Silva está atualmente realizando “exames de acompanhamento pós-transplante cardíaco”, uma parte essencial do protocolo que busca avaliar o funcionamento do coração e detectar possíveis sinais de rejeição. É importante observar que a internação ocorreu exatamente dez dias após sua última alta.

Apresentador grava vídeo após alta

No dia 10 de setembro, após receber alta, o boletim médico indicava que Faustão continuaria seguindo rigorosamente as orientações médicas e nutricionais necessárias para sua recuperação após o transplante cardíaco. Em um vídeo gravado em sua residência, Faustão expressou sua gratidão às inúmeras pessoas que o apoiaram durante esse período desafiador. Além disso, Fausto revelou que estava entrando em uma segunda fase de tratamento, que incluiria mais dois ou três meses de fisioterapia para alcançar uma recuperação completa.

Fausto Silva está sendo acompanhado por uma equipe médica altamente qualificada, composta pelos médicos Fernando Bacal (cardiologista), Fábio Antônio Gaiotto (cirurgião cardiovascular) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor médico).

No vídeo, ele também mencionou a inspiração que encontrou em uma garotinha de apenas 12 anos, que aguardou pacientemente por seis meses na lista de espera para receber um órgão compatível. Faustão enfatizou a importância de não desistir e de se incentivar a doação de órgãos para que o Brasil possa se tornar líder nesta importante causa.

Recuperação foi considerada rápida

Na última sexta-feira (15), Faustão já havia dado um passo significativo ao ser transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a unidade semi-intensiva, demonstrando uma melhora constante em seu estado de saúde. Apenas três dias após o transplante, na quinta-feira, ele gravou um vídeo emocionado agradecendo a todos que torceram por sua recuperação, destacando especialmente a generosidade de José Pereira da Silva, pai de Fábio, o doador do coração que lhe proporcionou uma segunda chance de vida.

Doador era atleta amador

O doador, Fábio Cordeiro da Silva, era um jogador de futebol amador que sonhava em se tornar um atleta profissional. Infelizmente, ele faleceu no sábado devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Fábio chegou a fazer testes em grandes times, como o Palmeiras, em busca de realizar seu sonho. A família de Fábio compartilhou que um dos órgãos doados por ele foi o coração, que agora bate no peito do apresentador Fausto Silva. Emocionado, Faustão prometeu honrar a memória de Fábio, fazendo apenas coisas boas.

