Transforme R$ 1 em R$ 850 com esta moeda que já foi muito comum há pouco tempo

Moeda valiosa – A busca por tesouros escondidos não está confinada às narrativas de aventura ou às expedições arqueológicas. No universo da numismática, ciência que estuda as moedas e medalhas, verdadeiras raridades podem ser descobertas, algumas com valor de mercado substancialmente superior ao seu valor facial. Algumas moedas de 1 real, por exemplo, podem alcançar valores impressionantes, como R$850, proporcionando uma fascinante incursão na história monetária brasileira.

A moeda rara de 1 real, avaliada em até R$850, intriga colecionadores e entusiastas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Comece a procurar por esta moeda

Introduzida na economia brasileira em 1994, como parte do Plano Real, a moeda de 1 real sofreu várias modificações em termos de design e composição, fato que tem contribuído para a existência de peças com elevado valor para colecionadores. A valorização dessas peças é resultado de uma combinação de fatores, incluindo quantidade produzida, ano de cunhagem, estado de conservação e, principalmente, a ocorrência de erros de cunhagem.

Veja também: Moeda de 5 centavos pode ser vendida 20 vezes mais cara e MUITA GENTE tem

A razão pela qual algumas moedas de 1 real se tornam tão valorizadas está intimamente ligada a anomalias e peculiaridades. O defeito de núcleo deslocado, por exemplo, confere a essas moedas um status de raridade, fazendo com que sejam altamente disputadas no mercado de colecionadores. Além desse exemplo, existem outras 17 variantes de moedas de 1 real que podem alcançar o valor agregado de R$7220, sem mencionar a moeda com a figura do “vinicius”, lançada durante as Olimpíadas, e que tem um valor de mercado de até R$800.

O processo de avaliação dessas moedas é meticuloso e se baseia em critérios rigorosos, onde a raridade e o estado de conservação detêm papel preponderante. Ferramentas como catálogos especializados, consultas a sites de numismática, e a opinião de profissionais experientes são essenciais para a determinação precisa do valor dessas peças. O “Catálogo Moedas com Erros”, por exemplo, escrito por Lucimar Bueno e Edil Gomes, é uma fonte respeitada de informações detalhadas sobre diversas anomalias de fabricação.

Como vender

Para aqueles que desejam vender essas joias da numismática, o mercado oferece várias opções, contudo, a obtenção de uma avaliação prévia é um passo crucial antes de comercializar as peças. A Brasil Moedas Leilões, por exemplo, é uma alternativa para quem busca uma avaliação confiável. Posteriormente, sites como o da Sociedade Numismática Brasileira, leilões específicos, e até plataformas de comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre, surgem como alternativas de venda.

A preservação e o estado de conservação da moeda são essenciais para sua valoração. O sistema de classificação utilizado considera variantes que vão desde “Flor de Cunho”, para moedas em estado impecável, até “Um Tanto Gasta”, para peças com elevado desgaste, passando por categorizações intermediárias como “Soberba” e “Muito Bem Conservada”. Este é um padrão reconhecido e amplamente aceito, que orienta tanto compradores quanto vendedores na determinação do valor de uma peça.

Existem ainda várias entidades e comerciantes especializados no segmento, como a Casa do Colecionador, contactável pelo número (41) 99927-7034, e a Caravelas Coleções, disponível no número (19) 97129-2030, que representam opções para aqueles que desejam adquirir ou negociar moedas antigas.

Este mundo fascinante da numismática abre portas para a descoberta de peças únicas, cada uma com sua história e seu valor. Quem sabe, em meio às moedas corriqueiras do dia a dia, não se esconde um pequeno tesouro, esperando para ser descoberto? Então, na próxima vez que uma moeda de 1 real passar pelas suas mãos, observe-a com atenção. Você nunca sabe o que pode encontrar!

Veja também: Escolha uma: qualquer destas moedas, podem render MUITO dinheiro