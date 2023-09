Para MATAR O CALOR, plante estes vegetais em casa

Setembro promete ter clima de verão em pleno inverno, até o último dia do mês. Com isso, os brasileiros buscam alternativas para tornar suas casas mais confortáveis e frescas, sem que seja preciso recorrer ao ar-condicionado e aumentar a conta de luz. Para contornar o problema do calor, surge uma aliada natural: as plantas. A seguir, conheça 15 espécies que se destacam como especialistas em proporcionar frescor e melhorar a qualidade do ar em sua casa.

Conheça 15 espécies que se destacam como especialistas em proporcionar frescor e melhorar a qualidade do ar em sua casa. | Foto: Reprodução

Adeus, calorão!

Com a chegada das altas temperaturas no Brasil, antes mesmo do início das estações mais quentes do ano, muitas pessoas estão em busca de maneiras para tornar seus lares mais agradáveis e frescos. Se você também compartilha do mesmo pensamento, uma excelente notícia que podemos trazer é que existem aliadas naturais que não apenas adicionam beleza, mas também contribuem para refrescar o ambiente: as plantas.

Conheça 15 plantas que refrescam o ar da sua casa

Vamos explorar 15 espécies de plantas que se destacam como especialistas em proporcionar frescor e melhorar a qualidade do ar em sua casa.

1. Samambaia

A samambaia é uma planta querida em lares brasileiros, e com razão. Além de ser facilmente encontrada, ela é uma ótima escolha para trazer frescor ao ambiente. Essas plantas preferem locais bem iluminados, mas são suficientemente versáteis para se adaptarem a ambientes mais sombreados.

2. Ervas Aromáticas

Lavanda, manjericão e alecrim são exemplos de ervas aromáticas que não apenas refrescam o ambiente, mas também oferecem benefícios terapêuticos através de suas fragrâncias agradáveis. Elas são ideais para espaços pequenos e podem ser cultivadas em vasos.

3. Espada-de-São-Jorge

A Espada-de-São-Jorge é uma planta resistente que libera uma quantidade significativa de umidade no ar, tornando-a ideal para umidificar o ambiente interno. Além disso, ela não requer uma exposição extensa à luz solar.

4. Columeia

As columeias são plantas versáteis que podem ser cultivadas em vasos no chão ou penduradas. Quando penduradas, proporcionam uma sensação ainda maior de frescor, devido à proximidade com o nível dos olhos. Há diversas variedades, incluindo a columeia-batom, columeia-sino e columeia-peixinho.

5. Jiboia

A jiboia é fácil de cuidar, não necessita de grande exposição à luz solar e pode ser regada apenas duas vezes por semana, mesmo em dias quentes. Além de refrescar o ambiente, contribui para melhorar a qualidade do ar em casa.

6. Filodendros

Plantas do gênero Philodendron são indicadas para refrescar o ambiente nos dias quentes, graças às suas folhagens robustas, que ajudam a manter a umidade do ar e a estabilidade da temperatura.

7. Zamioculca



A zamioculca é uma planta compacta, de fácil manutenção, que se adapta bem a ambientes fechados com pouca luz solar. Além disso, é conhecida por atrair boas energias e prosperidade, sendo apelidada de “planta da fortuna”.

8. Areca-Bambu

A Areca-bambu foi objeto de estudo pela NASA, que concluiu que ela é capaz de filtrar substâncias e melhorar a qualidade do ar. Colocá-la perto de janelas com luz natural é a melhor opção para aproveitar seus benefícios.

9. Clorofito

Com seu porte pequeno e folhas pontiagudas, o clorofito, também conhecido como “gravatinha”, “planta-aranha” ou “paulistinha”, é outra opção para refrescar a casa. Certifique-se de atender às suas necessidades específicas de cuidados.

10. Abacaxi-Roxo



O abacaxi-roxo não apenas proporciona frescor, mas também adiciona uma pitada de cor à decoração. Além disso, melhora a qualidade do ar e pode ser cultivado em vasos para um toque de exotismo.

11. Dinheiro-em-Penca

Esta planta, frequentemente usada como forração de jardins, também contribui para refrescar o ambiente e fica linda em vasos suspensos, onde seus ramos podem crescer em formato de cascata. Lembre-se de regá-la a cada dois dias, evitando o encharcamento do solo e a exposição direta ao sol.

12. Lírio-da-Paz

As folhas brancas e ornamentais do lírio-da-paz filtram o ar e contribuem para um ambiente mais fresco. No entanto, tenha cuidado se houver animais de estimação ou crianças em casa, pois essa planta é tóxica.

13. Gérbera



Além de adicionar cores e beleza ao ambiente, a gérbera também auxilia na purificação do ar. Quando cultivada adequadamente, ela pode florescer o ano todo, sendo ideal para floreiras próximas às janelas.

14. Antúrio



O antúrio reforça a sensação de frescor e melhora a qualidade do ar em ambientes internos. Suas folhas brilhantes e coloridas também acrescentam um toque especial à decoração.

15. Hera



Considerada uma das melhores plantas para melhorar a qualidade do ar, a hera é capaz de filtrar diversos poluentes. Além disso, sua aparência faz dela uma ótima escolha para a composição da decoração.

Plantas certas para o clima certo

Portanto, você não precisa depender apenas de aparelhos de ar condicionado e ventiladores para manter sua casa fresca nos dias quentes. Com a escolha certa de plantas, é possível melhorar a qualidade do ar e criar um ambiente mais agradável e saudável em sua casa. Incorporar essas plantas em sua decoração não apenas contribuirá para um ambiente fresco, mas também trará beleza e um toque de natureza à sua casa. Experimente algumas dessas plantas e desfrute de um ambiente mais fresco e saudável durante o calor escaldante do Brasil.

