Action Button do iPhone 15 gera polêmica; veja para que serve

A Apple surpreendeu seus apaixonados fãs ao lançar, na segunda semana de setembro a tão esperada série iPhone 15, que trouxe junto algumas inovações interessantes para aumentar a experiência do usuário, com destaque para o inovador Botão de Ação, ou Action Button, uma característica exclusiva dos modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Continue a leitura, logo a seguir, e entenda melhor como o novo botão funciona e suas específicas funções.

Action Button substituiu o botão do modo silencioso na nova versão do iPhone 15 Pro e Pro Max. | Foto: Divulgação

Uma substituição controversa

A Apple surpreendeu ao lançar a tão esperada série iPhone 15, que trouxe consigo algumas mudanças notáveis na experiência do usuário, com destaque para a introdução do inovador Botão de Ação, ou Action Button, uma característica exclusiva dos modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Esta modificação impactou diretamente a maneira como os usuários interagem com seus dispositivos, deixando para trás o icônico botão de modo silencioso que esteve presente nos iPhones desde o lançamento inicial em 2007. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda melhor as funções do seu substituto.

Leia mais: iPhone proibido neste país! O mundo ficou em choque

Adeus ao botão do modo silencioso

O botão de silenciar, que se tornou uma parte marcante da experiência do usuário dos iPhones ao longo dos anos, foi aposentado para dar lugar ao Botão de Ação, ou Action Button, se você preferir. Esta mudança representa uma maneira mais versátil e personalizável para o controle das funções do telefone, algo que já havia sido visto no Apple Watch Ultra.

Os ‘superpoderes’ do Action Button

O Botão de Ação oferece uma funcionalidade padrão de silenciar o telefone, substituindo assim o tradicional interruptor de silêncio. No entanto, sua verdadeira ‘potência reside ‘mágica’ está na capacidade de personalização que ele oferece aos usuários.

Agora, é possível programar o botão para executar uma série de tarefas, como abrir aplicativos específicos, exibir contatos favoritos, iniciar cronômetros, reproduzir música, criar notas e muito mais. Além disso, é possível criar atalhos personalizados para ações específicas. Quando o Botão de Ação é pressionado, o telefone responde com uma vibração tátil e a ilha dinâmica exibe um sinal visual relacionado à ação configurada.

Uma substituição versátil

Embora a remoção do botão de silenciar possa parecer drástica à primeira vista, o Action Button oferece um potencial significativo em termos de versatilidade e personalização. Esta evolução parece ser uma escolha lógica por parte da Apple e promete enriquecer a experiência do usuário com o iPhone. A adaptação a esse novo sistema será um aspecto importante a ser observado nas futuras atualizações e versões do dispositivo.

A série iPhone 15, com sua inovadora mudança no controle de funções, continua a surpreender os fãs da Apple e a desafiar as expectativas em busca de uma experiência do usuário cada vez mais personalizada e versátil.

Leia também: Você ainda NÃO SABE sobre estas 4 coisas do novo iPhone