CHEGOU A HORA: 250 aprovados no concurso do INSS serão nomeados

Uma excelente notícia para quem realizou o concurso do INSS durante o segundo semestre de 2022. O instituto finalmente anunciou a convocação de 250 aprovados para participarem de novas etapas do processo seletivo. As remunerações podem chegar a R$ 5.905,79. Continue a leitura, logo a seguir, para saber mais informações sobre o prazo para nomeação dos candidatos.

INSS convoca 250 candidatos aprovados em concurso. | Foto: Reprodução / INSS

Nomeação está próxima

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) deu autorização ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para nomear 250 candidatos que foram aprovados no concurso público para a função de técnico do seguro social, realizado no ano passado.

Essa autorização foi formalizada através da Portaria 5.451, que foi publicada no Diário Oficial da União na última terça-feira (19). Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre as etapas de convocação.

Entenda o processo

Os candidatos aprovados serão convocados para participar de um curso de formação com duração de 30 dias, em local que ainda será determinado pelo INSS. É importante destacar que essa etapa é eliminatória. Durante o período do curso, os candidatos receberão um auxílio financeiro correspondente a 50% do salário do cargo que irão ocupar.

Documentação e exames

Após a conclusão do curso e aprovação, os candidatos nomeados terão a responsabilidade de apresentar os documentos, diplomas e realizar exames médicos conforme as exigências estabelecidas no edital. Em seguida, com a publicação da portaria de nomeação, os futuros servidores terão um prazo de 30 dias para tomar posse e mais 15 dias para iniciar as suas atividades. Vale ressaltar que a distribuição das vagas entre as regiões das Gerências-Executivas do INSS ainda será definida.

Atividades previstas pelos servidores

Os servidores nomeados desempenharão diversas atividades, incluindo atendimento ao público, fornecimento de orientações e informações, promoção de conscientização previdenciária e ações relacionadas ao reconhecimento de direitos previdenciários.

Validade do concurso

O concurso do INSS foi anunciado durante o segundo semestre de 2022 e ofereceu 1.000 vagas para o cargo de técnico do seguro social, exigindo nível médio de escolaridade. O salário correspondente a essa função é de R$ 5.905,79. As vagas foram distribuídas em 97 gerências regionais em todo o país.

O processo seletivo tem validade até 4 de maio de 2024, podendo ser prorrogado por um ano adicional. Houve um total de 1.023.494 inscritos no concurso, resultando em uma média de 1.023 candidatos por vaga. É importante mencionar que em algumas localidades, como São Paulo e o Distrito Federal, a concorrência chegou a ultrapassar 5.000 candidatos por vaga.

*com informações do G1.

