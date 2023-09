CPTM viraliza com vídeo de corrida entre TREM e carro esportivo de luxo

Um vídeo com uma competição totalmente improvável foi postado nas redes sociais da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos de São Paulo (CPTM), mostrando a disputada entre um de seus trens e um Bentley de quase R$ 2 milhões. A publicação viralizou em toda web, mas o resultado você verá, logo a seguir.

Vídeo mostra competição entre trem brasileiro e um luxuoso Bentley. | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Disputa entre gigantes

Uma competição surpreendente ganhou destaque nas redes sociais recentemente, envolvendo um luxuoso carro da marca Bentley e um vagão de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos de São Paulo (CPTM).

O resultado da disputa? Continue a leitura para saber tudo o que antecedeu o inusitado desafio e quem foi o verdadeiro vencedor da “competição” nada convencional.

Modelo russa x operador Daniel

De um lado dessa disputa, temos a modelo russa Alla Brutelova, que empregou uma técnica vocal conhecida como ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), que se refere a sons que são teoricamente agradáveis para os ouvidos e o cérebro.

Ela sussurrou suavemente “Bentley” enquanto mostrava os detalhes requintados de um Bentley Mulsanne, um dos carros de luxo mais renomados do mundo. Do outro lado, um funcionário identificado como Daniel adotou uma abordagem humorística, imitando os gestos de sua “rival” e enfatizando as virtudes de um vagão do sistema de transporte público de São Paulo, substituindo a palavra “Bentley” por “trem”.

Competidores de valor

Bentley Mulsanne – 1

O Bentley Mulsanne, que foi lançado nos anos 1980 para competir com marcas como a Rolls Royce, teve sua última edição lançada no mercado em 2020, com apenas 30 unidades fabricadas. Surpreendentemente, uma delas atingiu o impressionante valor de 324 mil euros, o equivalente a mais de R$ 1,6 milhão na taxa de câmbio atual.

Trem com preço de avião

Por outro lado, quando se trata do valor de compra, os trens mostram sua superioridade. O site da CPTM revela que, no início deste ano, a ViaMobilidade, uma das concessionárias responsáveis por operar linhas de metrô e trens na Grande São Paulo, adquiriu 36 novos vagões da série 8900, desembolsando em média cerca de R$ 60 milhões por unidade.

“Racha” diferente compartilhado pela CPTM

Essa diferente disputa foi compartilhada no perfil da CPTM nas redes sociais e rapidamente viralizou, acumulando mais de 5 milhões de visualizações. A legenda do vídeo brincava: “Quem precisa de um Bentley?” Confira, logo abaixo, o vídeo com a corrida entre competidores um tanto “diferentes”.

*com informações do G1.