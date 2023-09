Como resolver o esgotamento mental no trabalho? Dicas de especialista

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e que, por consequência, exige mais e mais de seus profissionais, os colaboradores se veem totalmente sobrecarregados, seja por excessos de atividades, como pelo esgotamento mental que o trabalho lhes causa. Com o estresse gerado, a rotina profissional dessas pessoas se torna improdutiva e angustiante. No entanto, há uma saída para isso. A seguir, saiba as quatro dicas, segundo uma especialista, para evitar o esgotamento profissional.

Confira as dicas de uma especialista sobre como resolver o esgotamento mental no trabalho; | Foto: Reprodução / Pexels

Consumido pelo trabalho

Uma pesquisa realizada pela Deloitte revelou que 41% dos trabalhadores estão enfrentando sintomas de esgotamento. Além disso, o estudo apontou que as pessoas agora gastam 288% mais tempo em reuniões do que antes da pandemia.

Se você se encontra nessa situação, é importante rever o que, de fato, pode estar sendo o causador principal de uma rotina que, até pouco tempo atrás, não o consumia tanto. Continua a leitura, logo abaixo, e entenda mais sobre como o esgotamento mental causado pelo trabalho pode ser evitado.

Leia mais: Estresse e ansiedade estão relacionados com mau hálito

4 dicas para evitar o esgotamento mental no trabalho

Entrevistada pelo R7, Renata Rivetti, uma especialista em felicidade corporativa e liderança positiva que também atua como diretora da Reconnect Happiness at Work, existem meios que mudar o panorama nada favorável na sua vida profissional, que inevitavelmente está afetando a sua saúde mental.

1. Enfrente e mude

O primeiro passo para lidar com essa questão é ter a intenção de mudar. Renata enfatiza a importância de revisar as distrações e sobrecargas em nossa rotina e estar disposto a efetuar as mudanças necessárias. É fundamental abandonar a crença de que devemos estar constantemente produzindo, pois essa mentalidade pode levar ao esgotamento, não à alta performance, produtividade ou felicidade.

2. Escolha o seu foco

O segundo passo envolve a escolha do foco. Reconhecer que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo é essencial. Concentrar-se completamente em cada atividade pode ser muito mais produtivo. Por exemplo, durante uma reunião, desligue as notificações do seu celular. Ao passar tempo com a família, esteja presente e deixe o celular de lado. Se estiver trabalhando em uma análise ou apresentação, avise que não pode ser interrompido. A comunicação é indispensável para que essas mudanças sejam bem-sucedidas, especialmente em uma cultura que valoriza respostas instantâneas.

3. Evite o que te distrai

Outro aspecto importante é a eliminação ou redução das distrações. Renata destaca que a maioria das distrações não ocorre por acaso, mas é resultado de nossas escolhas. Identificar o que nos distrai e lidar com essas distrações de forma intencional é fundamental. Embora muitos acreditem que não podem ficar sem seus celulares, a verdade é que esses dispositivos podem ser grandes prejudicadores da produtividade e da saúde mental. É necessário utilizar a tecnologia a nosso favor, não como um obstáculo.

4. Seu hiperfoco é seu novo hábito

Por fim, transformar o hiperfoco em um hábito é a chave para uma vida mais equilibrada. Quanto mais compreendermos nossas paixões e habilidades, mais fácil será manter o foco. Encontrar momentos de atenção plena no dia a dia contribui para a felicidade e a produtividade. Para isso, é importante descobrir nossas forças, o que nos motiva e o que nos permite entrar em um estado de fluxo.

Autoconhecimento para mudar

Renata ressalta que viver de forma consciente e focada em um mundo cheio de distrações não é fácil, pois estamos constantemente bombardeados por estímulos. No entanto, ela enfatiza que a mudança é possível, mas requer autoconhecimento, responsabilidade pessoal e disciplina. No final das contas, os esforços investidos valem a pena, pois uma vida mais consciente e focada traz recompensas significativas.

Leia também: 5 dicas matadoras para reduzir o estresse no trabalho