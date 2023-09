Quer financiar uma casa? Governo anuncia MAIS FACILIDADE para os brasileiros

Desde o início do Governo do atual presidente Lula, vários programas sociais que haviam sido abandonados no último Governo, voltaram com tudo, como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida. A intenção é que em 2024, os investimentos realizados em moradias aumentem bastante, com a meta de financiar 2 milhões de imóveis nos próximos três anos, saiba tudo sobre o assunto e as novidades que irão facilitar ainda mais a aquisição da casa própria.

Saiba todas novidades sobre o programa MVMV | Imagem de Pexels por Pixabay

Qual o público-alvo do programa?

Atualmente, o programa visa contemplar os trabalhadores que têm uma renda mensal no valor de até R$ 8 mil, lembrando que a faixa foi dividida em três categorias, lembrando, que há um limite entre elas, sendo de R$ 2.640 na primeira faixa, R$ 4,4 mil na segunda faixa e a terceira é de até R$ 8 mil.

Quanto menor a faixa, maior é o subsídio que o Governo irá contribuir com o interessado. Para se ter uma ideia, para o próximo ano, a previsão é de quase R$ 14 bilhões destinados apenas para o programa em questão.

O aumento é gigante, em relação ao orçamento atual, de 2023, que está na casa dos R$ 9 bilhões. A ampliação é por conta que uma das metas de Lula, é ampliar o programa social para todos os públicos.

Veja também: Tem R$ 10 MIL Na Poupança? Entenda Quanto Pode Render

Todos foram beneficiados com a ação

Lembrando que esta atitude do Governo está beneficiando a todos, tanto os brasileiros, as construtoras e o próprio Governo, para conseguir bater a meta. As empresas de construção comemoraram bastante, pois houve a retomada das obras que estavam paradas.

Além disso, já houve a sinalização que novos contratos serão firmados para a construção de mais residências. O cenário da construção civil através do programa não foi tão saudável entre 2017 e 2022, pois houve uma queda significativa nos investimentos que ocorreram no setor. Vale lembrar que durante uma boa parte do período, o mundo passou por uma pandemia e tudo isso acabou impactando.

Do montante que será investido no próximo ano, a maior parte irá contemplar a Faixa 1 do programa social, que visa ajudar as famílias que recebem até dois salários, já que como salientado, é a faixa que recebe a maior ajuda do Governo.

O benefício está fomentando ainda mais o mercado

Por fim, vale salientar a importância do programa social também no mercado econômico, pois graças ao programa, vários brasileiros estão conseguindo alcançar o sonho da casa própria, além disso, mais pessoas estão conseguindo um emprego.

Já que quanto mais construções, mais vagas acabam surgindo no setor da construção civil. Ou seja, é uma ação que acaba impactando inúmeras pessoas de uma só vez.

Veja também: ELE VOLTOU! Empréstimo Consignado Especial Está Disponível