Ainda tem uma nota de R$ 10 de plástico? Ela vale MUITO

Nota de R$ 10 pode valer bem mais do que isso – Lembrar-se de uma cédula de R$ 10, de cores vibrantes, fabricada em plástico, remonta aos inícios dos anos 2000, marcando os brasileiros pela sua peculiaridade e unicidade. Essa nota, de tonalidades de vermelho, laranja e azul, distinguia-se radicalmente das demais, portando um grande círculo vermelho no lado esquerdo e tornando-se objeto de desejo de colecionadores.

A nota de R$ 10 de plástico, lançada em 2000, ainda é procurada por colecionadores. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Você possui esta nota?

Desvelando a história, esta nota foi lançada em 24 de abril de 2000, celebrando os 500 anos do descobrimento do Brasil. Ela exibe, em sua estampa, uma série de elementos simbólicos e históricos, como a imagem de Pedro Álvares Cabral, além de um mapa “Terra Brasilis”, um dos primeiros a representar as terras recém-descobertas, junto com trechos da carta de Pero Vaz de Caminha e uma rosa dos ventos, extraída da cartografia portuguesa do século XVI.

Sua singularidade não residia apenas em seu visual distinto, mas também em sua construção inovadora. Sua fabricação em plástico prometia durabilidade, e suas marcas de segurança, doze ao total, eram consideradas avançadas para a época, tornando-a uma cédula extremamente segura. A cédula foi concebida por uma equipe composta por Tereza Regina Barja Fidalgo, Marise Ferreira da Silva, entre outros colaboradores, e suas gravuras, baseadas em fotografias, foram realizadas por Mário Dittz Chaves e Cláudia Lopes Tolentino.

Entretanto, a produção dessas notas cessou, e o Banco Central começou a retirá-las de circulação em 2006, com base em seu estado de conservação. Ainda assim, elas continuam válidas, e segundo o Banco Central, quase 3,6 milhões delas ainda circulam pelo Brasil, sendo principalmente procuradas por colecionadores, dada sua crescente raridade e valor potencial. As mais conservadas tornaram-se preciosidades numismáticas, sendo objeto de transações comerciais entre colecionadores e aficionados por itens raros.

Hoje, quase 23 anos após seu lançamento, o valor dessas notas tem variado significativamente, principalmente em sites de compras como Mercado Livre, Enjoei e Shopee, onde os preços flutuam entre R$ 45,00 e R$ 350,00, com uma média de R$ 135,00. Há uma atenção particular para a primeira versão da nota, que foi emitida sem o nome completo de Pedro Álvares Cabral, tornando-a ainda mais rara e, consequentemente, mais valiosa.

Para aqueles que possuem uma dessas notas, é uma oportunidade notável para obter um lucro interessante. Há uma perspectiva de valorização crescente, sugerindo que manter a nota como um investimento pode ser ainda mais rentável no futuro.

Os aspectos de conservação da cédula são fundamentais para determinar seu valor, sendo o estado da nota crucial para sua avaliação. Os colecionadores buscam peças que mantenham a maior quantidade de detalhes originais, com o menor desgaste possível, avaliando-as conforme critérios de conservação rigorosos, estabelecidos pelo Banco Central. Notas categorizadas como MBC (muito bem conservada), Soberba ou Flor de Cunho alcançam valores mais elevados no mercado colecionável.

Numismática

O fascínio por esta nota de R$ 10 reforça a importância da numismática, ciência que estuda cédulas e moedas, como meio para preservar e valorizar elementos históricos, artísticos e econômicos da cultura brasileira. A busca e apreciação por itens como este evidenciam o desejo humano por conectar-se com o passado e a história, proporcionando uma reflexão sobre a trajetória e identidade nacional, através de objetos tangíveis e simbólicos como as cédulas.

A valorização dessas cédulas traz à luz a relevância do patrimônio histórico e cultural representado por elas, evidenciando a conexão entre história, memória e valor, em uma sociedade marcada por transformações constantes. O resgate da importância dessas notas reforça a perpetuação da herança cultural brasileira, preservando a memória coletiva e fortalecendo a identidade nacional.

Finalmente, é indispensável refletir sobre o papel que objetos como estas cédulas exercem em nossa sociedade, não apenas como meios de troca, mas como emblemas de nossa história e cultura, rememorando momentos significativos de nosso passado, e potencialmente, acrescentando valor a nosso presente e futuro.

