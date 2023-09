Calor de 40°C CHEGOU! Veja onde o dia será mais quente

Faltam apenas três dias para o fim do inverno e, apesar da próxima estação ainda ser a primavera, o verão brasileiro parecer estar com uma certa pressa de chegar. Com previsão de calor intenso, superando os 40ºC em várias regiões do Brasil, os últimos dias do mês de setembro vão exigir dos brasileiros um cuidado extra com hidratação e uma prevenção ainda maior com problemas de saúde ocasionados pelo verão fora de época. Confira, logo a seguir, a previsão do tempo para algumas regiões do país.

Temperaturas escaldantes prometem ultrapassar os 40ºc. Veja onde o dia será mais quente. | Foto: Reprodução

Verão antecipado

Nos próximos dias, uma onda de calor intenso está prestes a atingir uma grande parte do Brasil, exigindo precauções especiais para a saúde da população.

As previsões meteorológicas indicam que em algumas cidades, os termômetros podem registrar temperaturas acima dos 40°C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de alto risco para várias regiões, enquanto o MetSul Meteorologia classificou esse evento como “excepcional”. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba a temperatura nas principais regiões do país.

Calor recorde na maior parte do país

De acordo com as projeções do MetSul Meteorologia, todas as regiões do Brasil enfrentarão um período de calor intenso ao longo dessa semana e no início da próxima. Existe a possibilidade de que setembro registre recordes de temperatura em algumas áreas do país. E para se proteger das temperaturas acima dos 40ºC é essencial que a população esteja bem informada sobre as regiões afetadas e tome as medidas necessárias para garantir sua segurança e saúde diante dessas condições extremas.

Centro-Oeste terá temperatura acima de 40ºC

As informações disponíveis indicam que a região Centro-Oeste será a mais afetada por essa onda de calor, com destaque para os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde a maioria das cidades deverá enfrentar temperaturas superiores a 40°C. Cuiabá, segundo o Inmet, será uma das cidades mais quentes durante esse período.

O Sudeste também sentirá o pico de calor, com o Rio de Janeiro atingindo temperaturas altas, chegando aos 40°C. O mesmo cenário é previsto para São Paulo e áreas do interior, especialmente nas regiões oeste, noroeste e norte do estado. Em algumas partes do interior, a população enfrentará essa condição de clima extremamente quente por vários dias consecutivos. Na capital paulista, as temperaturas deverão variar entre 37°C e 39°C, com possíveis aumentos no final de semana.

Mapa meteorológico indica bolha de calor sobre todo o país, que impede a chegada da massa de ar fria. | Fonte: Metsul

Baixa umidade do ar liga sinal de alerta

Além disso, a onda de calor afetará outros estados brasileiros, com temperaturas acima de 40°C, incluindo Paraná, Goiás, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão e Distrito Federal. Um cuidado especial deve ser tomado devido à baixa umidade do ar.

A MetSul Meteorologia alertou que esses dias serão “extremamente perigosos para a saúde e a vida” devido a uma bolha de calor que aprisiona o ar quente, semelhante a uma tampa de panela, e que pode persistir por vários dias e semanas, de acordo com a MetSul.

Cuidados extras

É fundamental que a população das regiões afetadas pelo forte calor tome as medidas necessárias para evitar problemas de saúde relacionados ao clima de verão antecipado. É aconselhável manter a hidratação em dia, evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes do dia e buscar locais com ar condicionado ou ventilação adequada para se proteger dessa onda de calor considerada atípica para esta estação do ano.

