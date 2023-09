Quando começam os anúncios no WhatsApp? Fique por dentro

Uma publicação recente do conceituado veículo Financial times causou uma verdadeira turbulência entre usuários ao ser divulgado que o WhatsApp supostamente estaria planejando a implementação de anúncios publicitários na plataforma de mensagens, da mesma forma que o Instagram e Facebook, ambos também da Meta, o fazem. Continue a leitura, a seguir, e entenda o que se sabe até agora.

Publicidade ‘tá on’

O susto foi grande, mas não passou de uma história de pescador. Em outras palavras, não, o WhatsApp não tem planos de inserir publicidade em suas conversas, segundo afirmou o próprio CEO da plataforma de mensagens, Will Cathcart, em sua rede social.

Essa afirmação veio em resposta a informações divulgados pelo Financial Times de que a Meta, a gigante detentora do WhatsApp, estava considerando essa possibilidade. O WhatsApp é o único serviço da Meta que ainda não exibe anúncios, tornando essa notícia surpreendente e causando uma certa apreensão em alguns usuários. Entenda mais detalhes sobre o verdadeiro desencontro de informações, logo abaixo.

Entenda o caso

De acordo com o Financial Times, a proposta de anúncios no WhatsApp estava em estágios iniciais de discussão. A publicação sugeriu que havia discordâncias internas sobre essa ideia, com alguns funcionários defendendo um modelo de assinatura para eliminar anúncios, enquanto outros resistiam a essa abordagem.

Os anúncios propostos seriam posicionados na seção de bate-papo dos usuários, de maneira semelhante ao LinkedIn, mas sem ocupar o topo da lista. Com a introdução dos Canais, o WhatsApp poderia até expandir a publicidade para essa nova funcionalidade, talvez inserindo anúncios entre as mensagens dos canais.

CEO desmente informação

Após ser desmentido pelo CEO da plataforma, o Financial Times posteriormente atualizou sua matéria, incluindo a declaração de Will Cathcart e observando que um representante da empresa não confirmou nem negou discussões prévias sobre a introdução de anúncios. O porta-voz afirmou que a empresa não estava em fase de testes, desenvolvimento ou planejamento para isso.

WhatsApp é usado por mais de 2 bilhões de pessoas

Embora Cathcart tenha afirmado que não há planos para introduzir anúncios no WhatsApp, essa decisão pode não ser definitiva. O WhatsApp é usado diariamente por mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, o que poderia se tornar uma fonte significativa de receita para a Meta.

Em comparação, o Instagram, que também é propriedade da Meta, está repleto de anúncios. A compra do Instagram foi muito mais barata para a Meta do que a compra do WhatsApp, o que faz sentido, se pararmos para pensar de um ponto de vista empresarial, tentar monetizar a plataforma de mensagens.

Monetização através do WhatsApp Business

Até o momento, a Meta tem evitado a inserção de publicidade no WhatsApp, optando por monetizar através do WhatsApp Business, uma versão do aplicativo voltada para empresas. O WhatsApp Business já atrai mais de 200 milhões de usuários ativos por mês.

Em fevereiro, a Meta anunciou ajustes nos preços dos planos e nos tipos de mensagens disponíveis no WhatsApp Business Premium, com o objetivo de aumentar as receitas. As categorias atualizadas abrangem utilitários, autenticação (para o envio de códigos de acesso únicos), promoções e interações iniciadas pelo cliente.

