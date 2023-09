Aprenda a descobrir o TEMA DA REDAÇÃO do ENEM este ano

Redação do Enem – Acertar o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma espécie de loteria educacional que fascina estudantes e professores por todo o Brasil. Em um cenário onde cada ponto pode ser crucial para o futuro acadêmico, a antecipação do tema torna-se uma quase obsessão. Mas, será que é possível decifrar o enigma da redação do Enem? Embora o desafio seja enorme, alguns padrões e estratégias podem ajudar os candidatos na preparação para o exame, que em 2023 ocorrerá em novembro.

Temas abordados no Enem

A banca organizadora do Enem tem como marca surpreender os participantes com temas inusitados ou provocativos a cada ano. Contudo, ao analisar os temas abordados na última década, é possível observar certas recorrências que podem dar pistas aos candidatos. Questões ligadas à educação, meio ambiente, direitos humanos, movimentos sociais, saúde e desigualdade social aparecem com uma frequência notável. Por exemplo, no ano passado, o tema foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil.” Em 2021, a redação explorou o tema “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil.”

Mesmo que não seja prudente afirmar que o tema de 2023 estará diretamente relacionado a essas categorias, é imprudente também descartá-las completamente. Uma estratégia recomendada para os candidatos é exercitar a escrita dissertativa, abordando cada um desses temas, a fim de melhorar não apenas o conteúdo, mas também a estrutura e a argumentação do texto.

Além de se familiarizar com temas recorrentes, outro aspecto crucial para a preparação é estar atualizado com os acontecimentos mais recentes, tanto no Brasil como no mundo. Afinal, a prova de redação do Enem frequentemente se apropria de temas atuais para compor o enunciado. Os anos anteriores demonstram que a banca organizadora se inspira em eventos, problemas ou situações recentes para elaborar a proposta de redação. Portanto, uma dieta constante de notícias, artigos de opinião e estudos acadêmicos pode ser altamente benéfica para os candidatos.

No entanto, é importante frisar que a informação por si só não é suficiente; é crucial saber como usá-la de forma crítica e articulada. A capacidade de relacionar acontecimentos atuais com questões mais amplas — como direitos humanos, desigualdade social ou questões ambientais — pode ser um diferencial na hora da avaliação.

Preparação é essencial

Para ter uma preparação completa, a multidisciplinaridade também é uma chave. A habilidade de conectar diferentes áreas do conhecimento não apenas enriquece a argumentação, mas também demonstra um pensamento crítico e integrado, habilidades altamente valorizadas pelo Enem.

Portanto, enquanto não há uma fórmula mágica para adivinhar o tema da redação do Enem, existem métodos e estratégias que podem aumentar significativamente as chances de um desempenho bem-sucedido. A preparação rigorosa, a atualização constante e a prática da escrita ainda são os aliados mais confiáveis dos estudantes na busca por uma vaga no ensino superior. E com o exame marcado para novembro de 2023, o relógio já está correndo. O sucesso na redação, tão almejado por todos, pode não estar no acerto do tema, mas na qualidade e profundidade com que se abordam as questões propostas.

