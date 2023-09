Aviso: WhatsApp MUDARÁ tudo o que você já viu sobre chat de texto

Após recente determinação da União Europeia, WhatsApp já começa a dar os primeiros passos rumo às alterações para proporcionar uma maior integração com outras plataformas de envio de mensagens que, até então, eram concorrentes do aplicativo da gigante Meta. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que já está mudando no app.

Entenda o que já está mudando no WhatsApp após determinação da União Europeia. | Foto: Reprodução

Novas mudanças devem acontecer no WhatsApp em um tempo mais curto do que, até então, era esperado. No entanto, as novidades não devem se limitar apenas ao aplicativo de mensagens da Meta, mas sim integrá-lo aos seus demais concorrentes, com o Telegram, por exemplo.

Essa ideia, que antes parecia um mero sonho, está se tornando uma realidade cada vez mais próxima de acontecer. A versão beta mais recente do WhatsApp, por exemplo, já revela o que pode ser uma das mudanças mais significativas na plataforma nos últimos anos: a introdução de uma seção dedicada à interoperabilidade com outros serviços de mensagens. Continue a leitura, a seguir, e entenda o que deve mudar na plataforma.

O futuro da comunicação integrada

Segundo o site WaBetaInfo, a versão beta 2.23.19.8 do WhatsApp apresenta uma característica intrigante: uma seção denominada “Bate-papos de Terceiros”. Isso é uma resposta à Lei Europeia dos Mercados Digitais, que exige que os principais serviços de mensagens se abram para a interoperabilidade com outros aplicativos.

Dentro disso, o então ‘protagonista’ WhatsApp não poderia ficar de fora. Isso significa que, em breve, os usuários do WhatsApp poderão se comunicar com pessoas que utilizam outros aplicativos de mensagens, como o Telegram, por exemplo.

Bate-papos de terceiros

Segundo informado pela fonte, a solução da Meta para por em prática essa integração parece ser clara: criar um espaço dedicado dentro do WhatsApp para chats com aplicativos de terceiros. Isso ocorrerá separadamente da seção principal onde as mensagens do WhatsApp são tradicionalmente recebidas e enviadas.

O ultimato da União Europeia

A União Europeia estabeleceu um prazo rígido para a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, para implementar essa interoperabilidade até março de 2024. O não cumprimento desse prazo acarretaria em uma multa correspondente a 10% do faturamento total da empresa.

No entanto, é importante observar que essa mudança é uma exigência da legislação europeia, e não está claro se ela se a mudança será refletida em escala mundial para os demais usuários da plataforma de mensagens.

