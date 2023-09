Muitos brasileiros enxergam no concurso público uma excelente oportunidade para mudar de vida. Muitos preferem os concursos mais técnicos, outros preferem os concursos para áreas da segurança pública. A prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) está abrindo mais uma seleção para o preenchimento de 195 vagas para contratação imediata.

Salário de R$ 2.189 e quase 200 VAGAS; concurso é anunciado | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo concurso é publicado

A prefeitura do município de Campos dos Goytacazes publicou o pedido de preenchimento de 195 vagas para Guarda Civil Municipal. A fim de auxiliar na segurança pública e fiscalização do trânsito.

Lembrando que os guardas em geral — possuem a responsabilidade de zelar pelo patrimônio público. Mas em outras cidades do Brasil — atuam no combate direto contra o crime organizado.

O edital publicado está disponibilizando 195 vagas de início imediato. Os aprovados serão inseridos no cargo de Guarda Civil Municipal — categoria 3 e Nível A. Lembrando que além dessas vagas, terão 30 vagas para PCD.

As mulheres interessadas terão ao seu dispor 15% das vagas. Como está descrito no decreto municipal de número 9.255 do ano de 2022. Os aprovados irão receber salários de R$ 2.189,62. A carga horária dos agentes será de 40 horas por semana.

Lembrando que os guardas da cidade irão ter acesso a vários benefícios, bem como adicionais de risco de vida, convênios, etc.

Logo após os candidatos passarem na prova objetiva, irão ser submetidos a outros exames e por fim o Exame de Aptidão Física. Ao passarem em todas as etapas poderão irem para o Curso de Formação.

Tudo indica que as vagas devem ser preenchidas antes do primeiro semestre do ano de 2024. Lembrando que o curso de formação deve durar entre 4-6 meses. Durante este período o candidato deve receber 1/2 salário, até receber posse do cargo.

Como participar do concurso?

Aos concurseiros que têm interesse em participar do concurso, é necessário realizarem a sua inscrição diretamente pela plataforma da banca responsável pelo concurso. O interessado precisa acessar o site da Consulplan — a partir das 16h desta quinta-feira. O período de inscrições irá se estender até às 16h do dia 06 de novembro.

Os condidatos precisarão pagar uma taxa de inscrição, o valor é de R$ 95. É possível pedir isenção do valor mediante comprovação de renda ou de doador de sangue — com a carteirinha atualizada.

Dentro do site é possível verificar os concursos que estarão disponíveis e aqueles que estão em andamento. Podendo verificar não somente o concurso acerca da Guarda Municipal do RJ com outros concursos que serão abertos.

O concurso público é uma excelente oportunidade de mudar de vida e ganhar estabilidade profissional e econômica. Acompanhe nossa área de concursos a fim de ficar atento sobre todos os concursos publicados no Brasil.

