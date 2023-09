Aposentados, ATENÇÃO! Dinheiro entrará na conta em poucos dias

O INSS acaba de anunciar uma excelente notícia para todos os segurados da Previdência Social, tanto os que recebem 1 salário quanto os que recebem valores superiores. Ao todo, mais de 38 milhões de segurados devem receber os seus pagamentos nos próximos dias, o calendário oficial foi divulgado, saiba o dia do seu repasse e aprenda um simples truque para descobrir a data apenas pelo cartão do benefício.

INSS anuncia o pagamento dos seus segurados nos próximos dias, confira | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual o valor do repasse?

O valor dos benefícios pode variar bastante, pois no momento do repasse, separa-se em dois grandes grupos, os benefícios de até 1 salário mínimo e os benefícios que ultrapassam o valor do salário mínimo, que no momento, é de R$ 1.320.

Lembrando que o benefício só aumentou para quem recebe o piso, quem recebe além do piso, não recebeu aumento algum. Pois o aumento é feito utilizando a inflação acumulada que é divulgada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

De maneira bastante atípica, o salário aumentou em 2023 por duas vezes, já que foi uma das promessas de campanha do atual presidente Lula.

Como consultar o valor e a data do pagamento?

Para que o beneficiário consiga verificar a data do pagamento, é bem fácil, basta ele verificar o número final do seu cartão do benefício, lembrando que é preciso que exclua o último número após o traço.

Por exemplo, usando um cartão genérico, de número: 123456789-0, o número final não é o 0, mas sim, o que fica antes do traço, ou seja, o número 9. E será ele que irá definir a data que o beneficiário irá receber o pagamento.

Basicamente, para quem já recebe o benefício há bastante tempo na mesma data, basta seguir o padrão, pois geralmente não muda. Por exemplo, se sempre recebe no terceiro dia útil do mês, basta fazer a conta.

Cronograma de pagamentos

Quem recebe até 1 salário.

Final 1: 25 de setembro;

Final 2: 26 de setembro;

Final 3: 27 de setembro;

Final 4: 28 de setembro;

Final 5: 29 de setembro;

Final 6: 2 de outubro;

Final 7: 3 de outubro;

Final 8: 4 de outubro;

Final 9: 5 de outubro;

Final 0: 6 de outubro.

Quem recebe acima de 1 salário.

Final 1 e 6: 2 de outubro;

Final 2 e 7: 3 de outubro;

Final 3 e 8: 4 de outubro;

Final 4 e 9: 5 de outubro;

Final 5 e 0: 6 de outubro.

Lembrando que para saber o valor do benefício, basta efetuar o download do aplicativo MEU INSS e após isso, ir em extrato, lá haverá todas as informações sobre isso.

