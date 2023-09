Outros países deixam brasileiros entrarem sem visto; veja quais

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciar um acordo com o Japão para que brasileiros não precisem mais de visto para entrar no país, muitos amantes de inesquecíveis viagens se perguntaram sobre quais demais países o passaporte brasileiro permite a entrada sem a permissão internacional de viagem. Continue a leitura, a seguir, e confira a lista completa.

Viagem sem fronteiras

Vamos ser honestos? Existem poucas experiências nesta vida tão gratificantes e prazerosas do que viajar. Nada se compara à sensação de explorar novos horizontes, conhecer culturas diferentes e vivenciar aventuras únicas. E o que torna essa experiência ainda mais emocionante é a possibilidade de visitar diversos lugares sem a necessidade de lidar com despesas de visto ou a complexidade da tramitação documental.

Continue a leitura, logo abaixo, e conheça uma infinidade de países onde o famoso carimbo de visto no seu passaporte simplesmente não é necessário.

Visto não obrigatório para brasileiros

Em muitos destinos ao redor do mundo, os cidadãos brasileiros têm o privilégio de ingressar apenas com um passaporte válido ou documento de identidade, como o RG. Um exemplo perfeito desse benefício são os países que fazem parte do Mercosul, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. No total, são 89 destinos distintos onde os brasileiros podem aproveitar a isenção de visto.

Em alguns destinos, é possível obter um visto na chegada ou uma Autorização Eletrônica de Viagem (ETA). Sendo assim, antes de planejar a sua viagem, é essencial conhecer as regras específicas de cada país de destino, assim como o período máximo de estadia permitido.

Abaixo, você encontrará uma lista completa de países que dispensam a exigência de visto para cidadãos brasileiros, o que pode ser extremamente útil para suas futuras viagens.

Confira a lista de países onde não é exigido visto do Brasil

Américas

Antígua e Barbuda

Bahamas

Barbados

Belize

Bolívia

Chile

Colômbia

Costa Rica

Dominica

El Salvador

Equador

Guatemala

Guiana

Haiti

Honduras

Jamaica

Nicarágua

Panamá

Paraguai

Peru

República Dominicana

Santa Lúcia

São Cristóvão e Nevis

São Vicente e Granadinas

Suriname

Trinidad e Tobago

Uruguai

Venezuela

Ásia

Armênia

Cazaquistão

Chipre

Emirados Árabes Unidos

Filipinas

Geórgia

Hong Kong

Ilhas Maldivas

Indonésia

Israel

Macau

Malásia

Mongólia

Rússia

Singapura

Tailândia

Turquia

Europa

Alemanha

Andorra

Áustria

Bélgica

Bósnia

Bulgária

Croácia

Dinamarca

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Finlândia

França

Grécia

Holanda

Hungria

Irlanda

Islândia

Itália

Liechtenstein

Luxemburgo

Mônaco

Noruega

Polônia

Portugal

Reino Unido

República Tcheca

Romênia

San Marino

Sérvia

Suécia

Suíça

Turquia

Ucrânia

Vaticano

África

África do Sul

Botsuana

Ilhas Seychelles

Marrocos

Namíbia

Senegal

Tunísia

Confesse, você não esperava que tantos países estivessem de porta aberta para brasileiros de maneira tão prática, não é? Aproveite ao máximo essa facilidade, então, e explore o mundo, conhecendo novas culturas e vivenciando experiências incríveis sem a preocupação com vistos. A jornada está apenas começando!

