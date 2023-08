Idosa junta R$ 30 MIL para viajar e perde tudo para os cupins

O hábito de guardar dinheiro vem desde os nossos antepassados. São inúmeras alternativas que existem para juntar dinheiro: cofrinho, guardar embaixo do colchão, dentro de uma caixa de sapato, gaveta do guarda-roupa, garrafa pet e a mais atual que é em uma conta bancária para ter mais segurança em não perder e também não estragar o dinheiro.

No entanto, aconteceu um caso recentemente de uma idosa da Malásia que não teve esse mesmo pensamento e infelizmente perdeu mais de R$ 30 mil que estava guardando dentro de sua casa após os cupins acabarem com o dinheiro. O neto da idosa, Khairul Azhar até compartilhou a história do Facebook e viralizou rapidamente.

veja o que aconteceu com o dinheiro dessa idosa. Imagem: reprodução Facebook / (@qhaiey)

Onde a idosa guardava o dinheiro?

O neto que não relevou o nome da avó informou que a idosa guardava cerca de R$ 30 mil, valor de R$ 31,1 mil na conversão atual dentro de uma caixa pois o seu desejo era ir até Meca em 2024, que fica na Arábia Saudita. Mas assim que ela pegou a caixa, que era o seu cofrinho, notou que tinha muitos cupins e que haviam mastigado o dinheiro.

Neto tentou salvar o dinheiro da avó

Khairul Azhar comentou que tentou salvar esse dinheiro enviando metade das notas que estavam mastigadas ao Banco Central da Malásia para conseguir substituir, porém a outra metade do dinheiro não teve jeito e não conseguiu ser salva. O neto até compartilhou que acha que esse caso foi um sinal para a vó não ir na Meca. Khairul escreveu no Facebook “Metade do meu foi submetido ao banco, se ainda houver sustento. A outra metade não pode ser salva”.

Depois que aconteceu esse caso, o neto alertou para os seus seguidores que têm costume de guardar o dinheiro em casa, e até indicou que se for quantia alta reverter em ouro para que os insetos não comam.

Esse caso foi muito curioso e chamou atenção de muitos, até porque diversas pessoas têm hábito de guardar dinheiro em casa, mas perder uma quantia dessa não é moleza não, ainda mais para fazer uma viagem dos sonhos. Felizmente, uma parte do valor deu para recuperar, no entanto outra parte foi perdida, e ainda sim nesses tempos perder um dinheiro faz muita falta.

Por isso, a nossa dica é para que se você guarda dinheiro em casa, uma boa opção é pegar as notas e guardar em um envelope plástico de boa qualidade, para não correr o risco de perder o dinheiro para os insetos.

