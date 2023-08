Viajar para o Caribe é possível! ESTA é a ilha mais barata de todas

Já pensou em viajar para Caribe? É uma ótima opção, tem os paraísos caribenhos como a Jamaica e República Dominicana são ótimos para a família que pode pagar um resort, além disso tem também a pequena ilha de San Andrés que chama atenção de muitas pessoas pois é um local acessível e democrático.

Como não tem muitas hospedagens de luxo, os turistas saem desse lugar privado e vão dividir espaço em outros lugares ao anoitecer, como praias e baladas. É um sentimento bom e que faz as pessoas terem uma experiência culturalmente animada e que vai marcar a viagem a sua ida no Caribe.

Volta na Ilha San Andrés

Uma dica para você começar a sua viagem é alugar uma moto ou carrinho de golfe, se estiver com seus amigos e familiares, mais conhecido e chamado de mula, ele consegue chegar a 30 km/h e acomoda duas ou quatro pessoas. Em relação a valores a moto sai mais em conta, no entanto o carro é o mais seguro, pois o trânsito de San Andrés é desorganizado.

O legal desse lugar é que no centro da cidade existem diversas lojas oferecem serviços, e normalmente eles retiram o veículo pela manhã e podem devolver só no final do dia. Vale ressaltar que é preciso apresentar a carteira de habilitação do seu país de origem. Se você tem habilitação não perca tempo e vai dar uma volta na Ilha, beira a orla toda vida e pare nos pontos turísticos como: San Luis e West View.

O preço da moto é aproximadamente 100.000 COP (R$120) e o valor de 230.000 COP para a mulita para duas pessoas (R$ 276).

Caribe

Tem algumas curiosidades que fazem os turistas escolherem o Caribe. Tem um pedaço de terra com cerca de 26 quilômetros rodeado do chamado “mar de sete cores” que é da Colômbia, por mais que esteja próximo do litoral da Nicarágua.

Os turistas podem desembarcam no aeroporto da ilha através de voos de conexão em Cartagena Bogotá ou Cidade do Panamá.

Curtir San Andrés

Para curtir o que a Ilha San Andrés tem de melhor é o sol que chama bastante atenção, ele aparece muito de janeiro até maio, mas o vento também ajuda a suavizar o calor excessivo. Já entre os meses de setembro e novembro, as possíveis tempestades podem deixar o local em alerta e tirar o sonho de muitas pessoas de irem para o Caribe nesse período.

Além das pessoas torrar na areia e se refrescar na água, os turistas são convidados pelas agências para conhecer as ilhotas mais próximas e realizar outras atividades aquáticas. Tem também mergulho com cilindro, caminhada no fundo do mar, paraquedas, rebocado por lancha, entre outros, tudo isso com um preço acessível em comparação a outros destinos.

