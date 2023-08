Mulher recebe R$ 1 milhão em sua conta e não sabe quem enviou

Tem uma notícia sendo compartilhada na internet que está chamando muita atenção. A publicação é de uma professora de arte britânica que foi totalmente surpreendida por um valor que caiu em sua conta e ela não sabe de quem é. A professora é a Anna Phillips, de 65 anos, que recebeu uma herança que ela nem imaginava que tinha direito, e foi uma surpresa para todos.

A briânica que também é mãe, até chegou a pensar que estava sendo enganada quando chegou uma carta notificando de que ela era a beneficiária de uma fortuna de um homem que ela nunca chegou a conhecer. Mas Anna foi surpreendida e foi uma das pessoas que herdou uma parte dos £ 180.000 (mais de R$ 1 milhão) de George Anderson e que faleceu no ano de 2019 em uma casa de repouso.

Como a mulher chegou a receber R$ 1 milhão na conta?

O caso ganhou repercussão através do portal LiverpoolEcho. E conforme as informações, George Anderson faleceu aos 81 anos e não deixou nenhum testamento e não tinha parentes conhecidos que pudesse deixar essa herança. A maior empresa de genealogia, que é a Finders International do Reino Unido, foi solicitada para procurar parentes do falecido e pudessem receber essa herança com propriedade.

Anna Phillips disse “Recebi uma carta da Finders International sobre George Anderson. De início pensei que fosse uma farsa, nunca tinha ouvido falar dele. Então, pouco tempo depois, quando voltava da escola para casa, recebi um telefonema e foi totalmente inacreditável”.

Investigações para rastrear herdeiros

Segundo as pesquisas, George Anderson nasceu em uma cidade que fica perto de Liverpool, era filho único e não se casou e nem teve filhos. Também teve outra investigação sobre sua família que levaram os investigadores rastrearem herdeiros em potencial países como Canadá, Austrália, Malta e Quirguistão, e identificou possíveis 26 beneficiários e um deles foi a Anna, pois o seu avô era um dos noves irmãos da mãe de George Anderson.

Anna disse “É uma pena que nunca o tenha conhecido. Todo este processo ajudou-nos a voltar a ter contato com uma família afastada, e a oportunidade de ter uma árvore genealógica totalmente traçada é realmente algo especial”. Anna também compartilhou que utilizou a herança para ela e o marido pagarem parte da hipoteca e deixar algum dinheiro para os filhos.

A empresa Finders Internacional, ao total conseguiu encontrar 26 beneficiários e cada um recebeu uma parte dos bens de George Anderson. A empresa explicou que se nenhum beneficiário tivesse sido encontrado, o dinheiro do George teria ficado para o Tesouro britânico.

