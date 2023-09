Pessoal ou consignado? Qual é o melhor empréstimo para pedir AGORA

Seja para quitar dívidas ou na necessidade de um dinheiro extra para abrir o seu próprio negócio, a escolha entre empréstimo pessoal e consignado é uma decisão financeira significativa que muitas pessoas enfrentam em algum momento de suas vidas, caso precisem de uma linha de crédito com urgência. Continue a leitura, a seguir, para saber mais detalhes sobre as características de cada modalidade, assim como suas vantagens.

A dúvida que custa créditos

Ambas as opções têm vantagens e considerações específicas, tornando importante colocar na balança as possibilidades antes de tomar uma decisão que seja realmente vantajosa para você, principalmente no momento em que começar as parcelas do empréstimo pelo qual optou. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda as principais diferenças e qual tipo se encaixa melhor ao que você procura.

Guerra de gigantes: qual o melhor empréstimo?

Empréstimos Consignados

Os empréstimos consignados são conhecidos por oferecerem as taxas de juros mais baixas em comparação com outras modalidades de empréstimos. Isso só é possível por conta dos baixos riscos de inadimplência associados a essa categoria, já que o banco automaticamente desconta as parcelas de seu pagamento, o que reduz ainda mais os riscos para os credores. Os principais beneficiários dos empréstimos consignados são os servidores públicos e os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

A margem consignável

Em alguns casos, trabalhadores com contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) também podem ter acesso a essa opção, mas essas situações são menos comuns. É importante mencionar a margem consignável, que representa a porcentagem do salário ou benefício previdenciário que pode ser comprometida com as parcelas do empréstimo.

Geralmente, essa margem é de 35%, sendo 30% destinados a empréstimos consignados e 5% para cartões de crédito consignados. No entanto, essa porcentagem pode variar de acordo com a legislação vigente e a política de cada instituição financeira, o que pode permitir uma maior flexibilidade para alguns servidores públicos.

Empréstimos Pessoais

Os empréstimos pessoais, por outro lado, não possuem um limite de margem consignável. Em todos os casos, uma análise de crédito será realizada para determinar a elegibilidade do solicitante e o valor que pode ser liberado. Uma vantagem dos empréstimos pessoais é que eles não exigem garantias concretas, como carros ou imóveis, para cobrir o empréstimo, tornando-se assim, uma modalidade mais acessível para pessoas que não possuem ativos substanciais.

Juros maiores

No entanto, essa acessibilidade pode estar associada a taxas de juros mais altas em comparação com os empréstimos consignados. A taxa de juros de um empréstimo pessoal geralmente é determinada com base na análise de crédito do solicitante, o que significa que pessoas com histórico de crédito mais forte podem obter taxas mais vantajosas.

Considerações antes de buscar um empréstimo

Ao pensar na contratação de um empréstimo, é essencial ter uma compreensão clara de seus objetivos financeiros e avaliar qual modalidade se alinha melhor com seu orçamento e situação pessoal. A escolha entre empréstimos pessoais e consignados pode impactar significativamente suas finanças a curto e longo prazo.

