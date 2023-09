Desconto de R$ 300 no benefício do CadÚnico; quem será cortado?

Desconto no CadÚnico – O ministro responsável pelo Bolsa Família, Wellington Dias, trouxe uma notícia que pode impactar a vida de muitos beneficiários: um corte de R$ 300 nas parcelas de um grupo específico de pessoas. Se você está se perguntando quais são os critérios e os impactos dessa mudança, confira os detalhes na nossa matéria a seguir.

Manter os dados atualizados no CadÚnico é fundamental para a continuidade do benefício do Bolsa Família. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

CadÚnico vai reduzir benefício?

O Bolsa Família, programa de assistência social que tem como principal objetivo amparar famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social, enfrenta mais uma atualização em suas diretrizes. Dessa vez, a alteração ocorrerá a partir deste mês de setembro e consiste na redução de R$ 300 na parcela de beneficiários que atingiram um aumento de renda. A medida aplica-se, sobretudo, às famílias cujo aumento de renda ocorre por meio de emprego com carteira assinada ou empreendedorismo. Nesses casos, o beneficiário passará a receber apenas 50% do valor da parcela mínima de R$ 600, resultando em um benefício final de R$ 300.

Essa novidade vem à tona em um momento em que o programa já tinha passado por algumas mudanças desde março deste ano, com a introdução de benefícios adicionais. Um desses extras é o chamado Benefício Primeira Infância, que destina um valor adicional de R$ 150 para famílias que tenham crianças de até seis anos. Se a família tiver uma única criança nessa faixa etária, o montante total do benefício chegaria a R$ 750. No caso de dois filhos de até seis anos, o valor subiria para R$ 900. Também há uma modalidade que concede R$ 800 para famílias com uma criança de até seis anos e outra entre sete e 18 anos.

Para aqueles que desejam conferir a data de recebimento do benefício, o calendário de pagamentos está disponível e considera o final do Número de Identificação Social (NIS). As datas vão de 16 a 29 de setembro, e o beneficiário deve estar atento para não perder o período de saque.

Como consultar o status do benefício

Além disso, os beneficiários têm diversas opções para consultar o status e os detalhes do seu benefício. Uma delas é por meio do telefone, ligando para o número 111, dedicado ao atendimento do Bolsa Família pela Caixa Econômica Federal. Outra forma é através do Atendimento ao Cidadão, acessível pelo número 0800 726 02 07. As consultas também podem ser realizadas pelo WhatsApp da Caixa, através do número 0800 104 0104, e pelo Portal do Cidadão da Caixa, onde além do Bolsa Família, é possível visualizar outros benefícios como Vale Gás e abono salarial. Para acessar o portal, é necessário efetuar login com o CPF e a senha, que é a mesma utilizada em outros aplicativos da Caixa.

É imprescindível que os beneficiários estejam atentos a essas mudanças para evitar surpresas desagradáveis. O corte no valor do benefício serve como um alerta para que as famílias mantenham seus dados atualizados, especialmente se tiveram alguma alteração na renda familiar. Esta redução de R$ 300 pode ter um impacto significativo no orçamento doméstico e, portanto, é fundamental que os cidadãos busquem compreender todos os critérios e regulamentos que regem o Bolsa Família, a fim de se preparar e ajustar o planejamento financeiro de acordo com as novas regras.

