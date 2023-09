Nubank sai na frente e deixa bancos tradicionais COMENDO POEIRA! Novo serviço anunciado

Atualmente, o banco Nubank já está consolidado como a maior instituição bancária digital do país. Com recursos que buscam facilitar a vida do cliente e melhorar a experiência do usuário no aplicativo da fintech, o amado “roxinho” segue anunciando novidades exclusivas que o coloca a frente de seus principais concorrentes no setor bancário. Continue a leitura, logo a seguir, e saiba qual novo recurso do Nubank que facilitará e muito a sua vida.

Nubank anuncia nova opção de aumento de limite de crédito. | Foto: Reprodução

A frente do seu tempo

O Nubank, considerado o maior banco digital em terras brasileiras, surpreende a cada novo recurso que implementa em seu aplicativo de seus serviços bancários. Desta vez, não foi diferente, e a fintech conseguiu deixar sem ação até mesmo seus concorrentes ao anunciar uma inovação, deixando Santander, Caixa e Itaú desolados.

A nova arma secreta do roxinho se chama o Nu Limite, um novo serviço que oferece crédito adicional aos clientes, possibilitando o aumento rápido do limite de seus cartões. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre o inovador serviço da instituição bancária.

Entenda como funciona o Nu Limite

O Nu Limite é uma proposta inovadora do Nubank, proporcionando aos clientes a oportunidade de aumentar seus limites de cartão de maneira ágil e eficaz, sem a necessidade de passar por um processo de análise. Tudo o que o cliente precisa fazer é investir a partir de R$ 1 no banco, e esse valor se transforma instantaneamente em crédito disponível.

O valor investido serve como uma garantia para a concessão de crédito, sendo convertido em limite para o cartão. Além disso, o dinheiro investido rende a uma taxa de 100% do CDI. Contudo, é importante observar que, caso o cliente não efetue o pagamento da fatura na data de vencimento, o valor investido será utilizado como garantia e descontado pelo Nubank para quitar a dívida, resultando no bloqueio do valor na aplicação.

Como acessar o Nu Limite?

A utilização desse serviço é simples e prática. Os interessados podem acessar a seção de cartão de crédito no aplicativo, escolher a opção “Meus Limites”, selecionar “Nu Limite Garantido”, informar o valor de limite desejado para a transferência da conta para o investimento, clicar em “continuar” e inserir a senha.

Inovações que acirram concorrência

A jogada ousada do Nubank com o lançamento do Nu Limite reforça sua posição como uma instituição financeira inovadora e determinada a atender às necessidades de seus clientes. Com essa novidade, o banco continua a desafiar os concorrentes tradicionais e a consolidar seu lugar como um dos líderes do setor bancário no Brasil.

