Concurso INSS com 7.6 mil vagas sai em 2023 ou 2024?

Não é de hoje que muitos brasileiros enxergam o concurso público como uma boa oportunidade de mudança de vida. Haja vista que proporciona aos aprovados uma estabilidade profissional e financeira. Dentre os concursos disponíveis — o do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um dos que mais atrai candidatos. O próximo sairá brevemente! Saiba todas as datas e detalhes do certame.

Concurso do INSS é divulgado

Em razão da praticidade, o concurso do INSS é um dos mais aguardados pelos brasileiros. A fim de garantir uma estabilidade vitalícia até à aposentadoria.

Para o próximo concurso estão previstas cerca de 7.600 vagas. O concurso seria realizado neste ano de 2023 — em razão do déficit de vagas para o instituto — entretanto, ocorreu uma alteração nas datas.

No último mês de agosto, foi publicado a resolução 1.354 na qual deixava registrado a necessidade de novos agentes para o INSS — a fim de que haja a contratação de 7.665 servidores públicos para o INSS.

Portanto — em razão de fatores técnicos, o concurso irá acontecer apenas em 2024. Os salários são relativos e podem chegar a quase R$ 10 mil. Começando entre R$ 6 e 9,7 mil — dependendo do tempo de carreira.

As vagas disponíveis serão direcionadas para o nível médio e superior. Os níveis que serão preenchidos serão de técnico e analista do seguro social — cargos de nível médio e superior.

Outro certame está na mira dos concurseiros

Este concurso será realizado pela banca do Cebraspe — que foi escolhido pelo órgão para ser a banca organizadora do concurso público. A priori, serão preenchidas cerca de 5,8 mil vagas de nível médio.

Os salários atrativos chamam bastante a atenção dos candidatos. Haja vista que para o cargo de nível médico de técnico — o salário é de R$ 6.169,93. Com vários benefícios adicionais, como auxílio-alimentação.

O cargo de nível superior — possui salário de R$ 9.767,20 — com outros benefícios inclusos. Ambos trabalhos com jornadas de apenas 40 horas/semana.

Por fim — há um outro concurso do INSS que está na mira dos concurseiros. Trata-se do concurso para Perito Médico Federal. Com cerca de 1500 vagas para servidores — a fim de melhorar ainda mais o atendimento público dos brasileiros.

Portanto — são concursos que estão previstos para o ano de 2024 e sem sombra de dúvidas será um divisor de águas na vida dos aprovados. Fique atento à nossa guia de concursos a fim de ficar por dentro de todas as notícias e informações referentes aos concursos públicos do Brasil.

