ESTAS mentiras fizeram você se endividar mais do que precisava

Talvez as dívidas que você infelizmente possui hoje em dia tenham sido fruto de uma má administração financeira, uma má sorte em seu negócio ou simplesmente o fato de ter ouvido as pessoas erradas em algum momento da sua vida. Com este pensamento em mente, separamos 8 mitos que você pode ter acreditado e que podem ter influenciado negativamente em suas finanças. Saiba quais são, a seguir.

Saiba quais as 8 mentiras que fizeram você se endividar. | Foto: Reprodução / Pexels

A origem da sua dívida

Crenças limitantes. Já ouviu falar? Este termo costuma ser usado com frequência por profissionais que buscam estimular pessoas a alcançarem o sucesso o qual tanto buscam, seja profissional, pessoal ou financeiramente. A técnica nada mais é do que mudar o seu hábito de solidificar ideias e pensamentos sobre alguma área da sua vida que, talvez, não esteja dando certo justamente por conta de um pensamento estagnado.

No entanto, nem sempre você é o culpado por ter uma mentalidade com ideias, digamos, enraizadas. A origem pode estar em teorias absorvidas através de familiares, amigos, ou alguém a quem você considerava confiável o suficiente para lhe dar ouvidos e seguir suas orientações. No entanto, infelizmente o ato de confiar ‘de olhos fechados’ em alguém pode trazer sérias consequências, como um eventual descontrole financeiro, que pode virar uma verdadeira bola de neve.

Principalmente nos dias de hoje, o mundo financeiro está repleto de “gurus” bem-intencionados, mas que nem sempre estão atualizados. Essa abundância de informações, misturada com mitos urbanos sobre dinheiro, pode confundir até mesmo os investidores mais cuidadosos.

Leia mais: Nova fase do Desenrola garante quitação de dívidas de até R$ 5 MIL; veja como

8 mentiras que fizeram você se encher de dívidas

É surpreendente quantas vezes esses mitos podem nos levar a decisões financeiras que, eventualmente, resultam em dívidas. Portanto, é fundamental acabar com esses ‘dogmas’ e expor as oito mentiras que, com frequência, minam a saúde financeira de muitos. Confira, a seguir.

1. Não existem fórmulas mágicas para ganhar dinheiro online

Certamente você já se deparou com propagandas que garantem riqueza imediata com poucos cliques, certo? Certamente, essa é a maior ilusão financeira da era digital. Ganhar dinheiro online exige trabalho árduo, dedicação e estratégia. Não há atalhos mágicos para alcançar a independência financeira.

2. Não é preciso uma fortuna para empreender

Contrariando a crença popular, não é necessário um investimento milionário para iniciar um negócio. Graças a modelos de negócios eficazes e à crescente oportunidade de trabalhar remotamente, você pode começar pequeno e crescer gradualmente.

3. Investir não é privilégio dos ricos

Muitas pessoas acreditam que investir é uma atividade reservada aos mais abastados. Na realidade, o mundo dos investimentos é diversificado e acessível a todos. Com organização, educação e disciplina, qualquer um pode começar a investir e fazer o dinheiro trabalhar a seu favor.

4. O dinheiro não é a chave para a felicidade, mas proporciona liberdade

Embora o dinheiro não seja o único caminho para a felicidade, ele oferece liberdade e autonomia. Especialmente para o empoderamento financeiro, ter recursos financeiros é fundamental.

5. Empréstimos podem ser úteis com responsabilidade

Empréstimos pode ser um ótimo recurso desde que utilizado com responsabilidade. O segredo está em entender os custos envolvidos e planejar o pagamento de forma consciente.

6. A bolsa de valores não é um jogo de azar

É impensável decidir entrar na área de investimentos em ações sem sequer montar uma estratégia, um tempo para pesquisa e timing. Ao contrário do jogo de azar, investimentos pouco tem a ver com sorte. É importante desmistificar essa ideia para quem deseja explorar o mundo dos investimentos.

7. A poupança não é a melhor opção de investimento

No Brasil, a poupança costuma ser vista como sinônimo de segurança financeira, mas, na realidade, não é a melhor alternativa de investimento. Variação é o segredo para resguardar seu dinheiro da inflação.

8. Adiar o pagamento de dívidas é prejudicial

O famoso termo “empurrar com a barriga” não deve jamais ser utilizado quando o assunto for o pagamento de dívidas. Gerenciá-las conscientemente é essencial para construir uma base financeira sólida.

9. Investir não é tão complicado quanto parece

O mercado financeiro não é um clube exclusivo. Você não precisa se formar em economia ou amar matemática para dar os primeiros passos na área de investimento. Tendo disposição em aprender e buscando o acesso à informação você já estará com os requisitos básicos para começar.

10. Não adie, resolva seus problemas financeiros agora

A procrastinação financeira é um caminho perigoso. Postergar o enfrentamento de suas pendências financeiras só trará mais problemas, como consequência. Aja agora para evitar que sua situação piore.

Leia também: Cobrança constrangedora de dívidas resulta em pagamento de R$ 4 MIL para o devedor