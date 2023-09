O que é, quem pode ter e quais os benefícios do novo Cartão CAIXA SIM

O cartão de crédito Caixa SIM oferece uma série de vantagens e flexibilidade, se transformando em uma escolha atraente para aqueles que buscam controle financeiro e benefícios adicionais em suas compras. Com benefícios específicos e exclusivos para cada bandeira, o cartão possui anuidade zero, além de outras inúmeras vantagens. Continue a leitura, a seguir, e saiba como solicitar o seu.

O cartão certo para você

A Caixa Econômica Federal (CEF) oferece uma ampla gama de serviços, e um deles é o cartão de crédito Caixa SIM, disponibilizado aos usuários do aplicativo Cartões Caixa, disponível para Android e iOS.

Este cartão oferece uma série de benefícios, incluindo controle total através do aplicativo e isenção de taxa anual. Mas como ele funciona na prática? Continue lendo para obter mais informações sobre o Caixa SIM.

Conheça as vantagens do Caixa SIM

Este cartão oferece várias vantagens notáveis. Você pode parcelar suas faturas em até 36 vezes e fazer compras sem juros. Se preferir, pode escolher um prazo de pagamento de até 24 meses com juros embutidos.

Além disso, o cartão é emitido com as bandeiras Visa ou Elo, o que traz benefícios adicionais para os titulares. Todas as despesas podem ser facilmente acompanhadas através do aplicativo, e a Caixa envia informações importantes via SMS, com faturas entregues por e-mail ou WhatsApp.

Benefícios exclusivos para cada bandeira

Se você optar pela bandeira Elo, terá acesso a cinco benefícios flexíveis, incluindo o Seguro Proteção de Compras, Assistência Residencial, Assistência Auto, Bônus de Celular e Seguro de Garantia Estendida. Todos esses benefícios podem ser gerenciados pelo próprio titular do cartão.

Já a bandeira Visa oferece descontos através da parceria Vai de Visa. Os clientes também desfrutam de duas proteções adicionais: a Proteção de Compra, que garante segurança contra danos acidentais ou roubos, e a Proteção de Preço, que reembolsa a diferença de preço se o consumidor encontrar o mesmo produto por um valor menor. Além disso, há a garantia estendida e a do fabricante.

Quem pode e como solicitar?

Você pode solicitar o Caixa SIM através do aplicativo Cartões Caixa ou pessoalmente em uma agência da CEF. Além disso, jovens a partir dos 16 anos podem adquirir o cartão com autorização dos responsáveis. Os titulares podem escolher a data de vencimento e alterá-la a qualquer momento. Também é possível solicitar um cartão adicional. Para atender às preferências do público feminino, há uma versão personalizada com um design exclusivo.

