Pagamento pelo PEDACINHO do Nubank chegará e pode fazer ALEGRIA de muitos

Banco digital Nubank anuncia a venda BDRs e depositará dinheiro aos investidores neste mês. Embora tenha aberto capital no Brasil e nos Estados Unidos, a fintech resolveu fechar parte dos negócios na bolsa local, logo depois. Continue a leitura, logo a seguir, para entender como foi feito o processo e quanto os acionistas poderão receber após a transação ter sido concluída.

Nubank anuncia pagamento a investidores brasileiros pela venda de BDRs. | Foto: Reprodução

Investidores comemoram

Cerca de um ano após anunciar sua intenção de fechar o capital no Brasil, o Nubank deu um passo significativo rumo à conclusão desse processo. A instituição bancária divulgou um comunicado na última quarta-feira (13), informando que vendeu ações na bolsa dos Estados Unidos relacionadas aos BDRs que eram negociados em terras brasileiras

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que a notícia impacta positivamente a vida dos investidores brasileiros.

Leia mais: Clientes Nubank têm que fica de olho! Comunicado importante sobre o PIX HOJE (19)

Nubank negocia BDRs nível I

É importante lembrar que, mesmo tendo realizado uma oferta pública de ações no Brasil e nos Estados Unidos, com listagem na bolsa de Nova York (NYSE) e BDRs Nível III na B3, o Nubank optou posteriormente por encerrar a negociação dos BDRs patrocinados, que necessitavam de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em vez desses ativos, a fintech passará a negociar apenas BDRs Nível I, colocando o banco digital em uma situação comparável a empresas estrangeiras, não estando mais sujeito às normas da CVM.

Fintech oferece alternativas para investidores

Com essa mudança, o Nubank ofereceu três opções aos investidores que possuíam os papéis da B3 (NUBR33):

Receber as ações que sustentam os BDRs, que são negociadas na Bolsa de Nova York (NYSE). Cada recibo de ação na B3 equivale a 1/6 de uma ação ordinária classe A do banco digital em Nova York. Portanto, o investidor que escolheu essa alternativa precisaria ter pelo menos 6 BDRs e uma conta ativa em uma corretora nos Estados Unidos.

Receber os novos BDRs Nível I na mesma proporção na B3.

Vender os papéis por meio de um processo coordenado pela empresa (sale facility).

Acionistas já sabem quanto irão receber

Os acionistas, incluindo os participantes do programa NuSócios, que foram presenteados com BDRs do Nubank na abertura de capital em dezembro de 2021, tiveram 30 dias para escolher a melhor alternativa para cada um. O prazo para essa decisão encerrou no mês passado. Aqueles que optaram pelo sale facility, que era também a opção padrão em caso de não manifestação no período determinado, agora sabem o valor e o momento em que receberão pelos ativos.

Segundo informações do comunicado, o valor alcançado na venda foi de US$ 7,237 por ação. Considerando a proporção correta (1 BDR equivale a 1/6 de uma ação ordinária), cada ativo de nível III foi vendido por US$ 1,206. Em nota, o Nubank esclareceu que, feita a conversão de câmbio no dia 08 de setembro de 2023 e a dedução dos tributos aplicáveis, a quantia final por BDR a ser paga é de R$ 5,980776716.

Os recursos foram enviados à central depositária da B3 na ultima sexta-feira (15). Posteriormente, a operadora da bolsa brasileira ficará encarregada de repassar as quantias aos respectivos titulares. Em relação aos NuSócios, o banco informará as datas de depósito em suas contas de pagamento, as NuContas, oportunamente.