Nos dias atuais, apagar mensagens no WhatsApp se tornou uma prática comum e que normalmente nos salva de muitos furos e mensagens enviadas por engano. No entanto, uma nova extensão de um famoso navegador chegou para ‘estragar’ a festa deste recurso. Continue a leitura, a seguir e saiba mais detalhes sobre como funciona e como você poderá baixá-la.

Nova extensão do WhatsApp permite ler o que foi apagado e borrar mensagens. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Tudo será revelado

O cenário é mais comum do que muita gente pode pensar. Uma mensagem escrita de forma errada, informações que não deveriam ter sido reveladas, ou até uma resposta que poderia ser mal interpretada. Todas as possibilidades acima poderiam ser um verdadeiro pesadelo se o WhatsApp não tivesse implementado a função de apagar mensagens, fotos e áudios na janela de mensagens do aplicativo.

Hoje em dia, apagar mensagens no WhatsApp se tornou, inclusive, uma prática comum, no entanto, uma nova ferramenta de um famoso navegador chegou para ‘estragar’ a festa deste recurso. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes.

Leia mais: WhatsApp “de vidro” é a nova sensação para estilizar o app

Recuperando mensagens apagadas

A extensão está presente no navegador Google Chrome e oferece uma maneira de recuperar mensagens excluídas no WhatsApp Web (e apenas nele). Além disso, essa extensão permite desfocar informações sensíveis, como nomes de contatos e fotos de perfil, e também ocultar indicadores de atividade, como “digitando…” e “online”.

Vantagens da extensão do Chrome

Recuperar mensagens excluídas : Esta extensão possibilita a recuperação de mensagens apagadas no WhatsApp Web.

: Esta extensão possibilita a recuperação de mensagens apagadas no WhatsApp Web. Desfocar informações sensíveis : Você pode usar a função de desfoque para ocultar nomes de contatos, fotos de perfil e até mesmo o conteúdo das mensagens em suas conversas.

: Você pode usar a função de desfoque para ocultar nomes de contatos, fotos de perfil e até mesmo o conteúdo das mensagens em suas conversas. Ocultar indicadores de atividade : A extensão permite esconder os indicadores de atividade, tornando sua presença no WhatsApp Web mais discreta.

: A extensão permite esconder os indicadores de atividade, tornando sua presença no WhatsApp Web mais discreta. Senha para conversas: Também é possível adicionar senhas de acesso a conversas específicas no WhatsApp, garantindo maior segurança.

Como ativar a extensão?

Para ativar esta ferramenta, siga estas etapas no WhatsApp Web:

Abra o Google Chrome.

Acesse a Chrome Web Store.

Procure por “WA Web Plus for WhatsApp”.

Clique em “Usar no Chrome”.

Confirme a instalação clicando em “Adicionar extensão”.

No WhatsApp Web, clique no ícone da extensão na barra de ferramentas do navegador.

Selecione os recursos que deseja utilizar.

Uma ferramenta versátil

Quer tenha enviado mensagens por engano ou esteja curioso para saber o conteúdo do que enviaram para você uns minutos atrás, a nova extensão do Google Chrome poderá ser uma mão na roda para resolver o problema. Outra vantagem que certamente compensará você baixar a extensão é a possibilidade de ter mais controle sobre sua privacidade e segurança enquanto usa o WhatsApp Web.

Leia também: WhatsApp: testadores encontram NOVOS BOTÕES na versão beta; veja o que são