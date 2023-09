Entenda: o que é o “período de maciça INSS” em 2023?

O período de atualizações das folhas de pagamento do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) é de extrema importância para o recebimento dos benefícios e também para a contratação de produtos relacionados ao benefício previdenciário. Continue a leitura, logo a seguir, para compreender o que, de fato, está por trás do chamado período de maciça e o que pode influenciar nos recebimento dos benefícios dos segurados.

Entenda o que, de fato, está por trás do chamado período de maciça e o que pode influenciar nos recebimento dos benefícios dos segurados. | Foto: Reprodução

Atualizando a folha

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) possui um papel fundamental no suporte a milhões de beneficiários em todo o Brasil. Sendo assim, é indispensável compreender os detalhes de seu funcionamento para garantir a entrega sem problemas, tanto de pagamentos como de serviços.

Dentro desta compreensão está o chamado “período de maciça do INSS”. Se você não conhecia o termo, até agora, continue a leitura, logo abaixo, para compreender, em detalhes, o que significa e o seu impacto nos benefícios dos segurados.

Entendendo o período de maciça do INSS

O termo “período de maciça do INSS” se refere a um período específico em que ocorrem as atualizações da folha de pagamento do INSS, sendo a Dataprev a responsável por realizar essas atualizações. Essa fase tem um impacto direto nos beneficiários, influenciando não apenas o recebimento dos pagamentos regulares, mas também a capacidade de contratar produtos relacionados aos benefícios previdenciários.

A maciça e suas implicações nos consignados

Diferentemente dos pagamentos regulares de benefícios, que ocorrem em datas fixas, o período de maciça do INSS pode variar de mês para mês. Durante esse período, as atualizações das folhas de pagamento impactam diretamente os empréstimos consignados. Um exemplo notável disso é a concessão de empréstimos consignados, nos quais as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento dos beneficiários.

Entretanto, durante a maciça do INSS, a averbação, que é a autorização para desconto em folha dos consignados, pode sofrer atrasos. Isso ocorre porque o INSS concentra seus esforços na atualização das folhas, o que pode resultar no adiamento da averbação para o mês seguinte. É importante observar que as datas específicas do período de maciça do INSS variam mensalmente. Geralmente, esse período dura cinco dias consecutivos, como ocorreu em maio (10 a 14), junho (14 a 18) e julho (12 a 16). As previsões para os próximos meses incluem agosto (09 a 13), outubro (11 a 15), novembro (08 a 12) e dezembro (06 a 10).

Maciça impacta os benefícios do INSS

Durante o período de maciça, os segurados podem encontrar dificuldades ao acessar certos serviços relacionados ao INSS, como a averbação de empréstimos e o bloqueio e desbloqueio do benefício para contratar empréstimos. Isso ocorre porque a continuidade ou término do benefício pode afetar diretamente a contratação de crédito consignado. Assim, essas funcionalidades podem ser adiadas até que o processamento das informações dos beneficiários seja concluído.

Pedir empréstimo consignado no período da maciça reque cautela

Os empréstimos consignados, devido ao desconto direto nas folhas de pagamento, oferecem uma menor probabilidade de inadimplência e taxas de juros mais vantajosas. Contudo, durante os períodos de maciça, que envolvem um grande volume de segurados, o processo de averbação do empréstimo pode demandar mais tempo do que o previsto, como mencionamos mais acima.

Desta forma, é importante que aqueles que pensam em buscar um empréstimo consignado estejam alertas ao período de maciça, para garantir que seu pedido seja rapidamente aprovado, finalizado e processado.

