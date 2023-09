Nubank entra de cabeça nos EMPRÉSTIMOS: veja quais pedir HOJE (19)

O banco digital Nubank oferece uma variedade de opções de empréstimo para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Seja por meio de um Empréstimo Pessoal, NuConsignado, Empréstimo com Garantia ou antecipação do saque-aniversário do FGTS, o Nubank busca simplificar o acesso ao crédito e fornecer a ajuda emergencial específica de acordo com as necessidades do correntista. Saiba mais detalhes sobre as modalidade de empréstimo, logo a seguir.

Crédito Nubank para você

O Nubank surgiu com uma missão clara: descomplicar o cotidiano financeiro das pessoas e devolver a elas o controle sobre suas vidas financeiras. Para cumprir essa missão, o banco oferece uma variedade de opções de empréstimos projetados para atender às diversas necessidades dos clientes.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba, em detalhes, as diferentes modalidades de empréstimo oferecidas pelo Nubank, bem como orientações sobre como solicitá-los.

Empréstimo pessoal Nubank

No mundo moderno, o acesso ao crédito desempenha um papel fundamental nas finanças pessoais. O Nubank compreende essa necessidade e oferece a modalidade de empréstimo pessoal para seus clientes. Esta opção permite que você solicite um empréstimo diretamente pelo aplicativo do Nubank, com simplicidade e conveniência.

Simulação rápida e transparente

O processo começa com a simulação em tempo real. No aplicativo do Nubank, você pode inserir o valor que deseja emprestar, escolher o número de parcelas e instantaneamente visualizar os juros associados e o valor total e mensal que você pagará. Durante a simulação, você também tem a flexibilidade de escolher o primeiro dia de pagamento, que pode ser agendado até 90 dias após a contratação do empréstimo. O prazo de parcelamento varia de 1 a 24 meses. É importante notar que quanto mais longo for o prazo de pagamento, maiores serão os juros.

Como solicitar seu empréstimo pessoal?

1. Na tela inicial do aplicativo, localize a opção “Pegar emprestado”;

2. Após ler as orientações fornecidas, clique em “Calcular empréstimo”;

3. Selecione o motivo pelo qual você está solicitando o empréstimo;

4. Na tela seguinte, digite o valor desejado, escolha o número de parcelas e selecione a data de pagamento da primeira parcela;

5. Revise todas as informações relacionadas ao seu empréstimo e, se estiver satisfeito, clique em “Continuar”;

6. Após ler o contrato cuidadosamente, toque em “Confirmar contratação”;

7. Digite sua senha de 4 dígitos para concluir o processo.

Com esses passos simples, o valor solicitado será transferido diretamente para sua conta do Nubank, proporcionando o acesso necessário ao crédito de forma eficiente.

NuConsignado: opção para servidores públicos federais

O NuConsignado é uma modalidade de empréstimo especialmente projetada para servidores públicos federais, oferecendo condições favoráveis em termos de taxas de juros e pagamento. O NuConsignado oferece taxas de juros mais baixas em comparação com outras modalidades de empréstimo. Além disso, as parcelas são descontadas diretamente do holerite (contracheque) do servidor, garantindo um processo de pagamento conveniente. A opção para servidores públicos permite que o empréstimo seja quitado em até 96 parcelas.

Como Solicitar o NuConsignado?

1. Na tela inicial do aplicativo do Nubank, clique na seção “Empréstimos e Consignado”.

2. Em seguida, clique em “Quero simular” na seção NuConsignado.

3. Selecione seu perfil como “Servidor Federal” e clique em “Novo contrato”.

4. Neste ponto, você precisará acessar sua conta SouGov.br para autorizar o Nubank a acessar sua margem consignável.

5. Realize a simulação digitando o valor que deseja emprestar e escolhendo o número de parcelas.

6. Após revisar os juros, as condições e o valor total do empréstimo, confirme a operação com sua senha de 4 dígitos.

7. Mais uma vez, será necessário acessar sua conta SouGov.br para dar a aprovação final ao contrato. Após a anuência, o valor solicitado será transferido diretamente para sua conta do Nubank, proporcionando uma solução de empréstimo vantajosa para servidores públicos federais.

Empréstimo com garantia

O Nubank oferece duas modalidades de empréstimo com garantia: uma utilizando dinheiro guardado como garantia e outra com o Tesouro Direto como garantia. Ambas as opções permitem que você aproveite seus recursos financeiros de forma inteligente, sem a necessidade de utilizá-los diretamente.

Empréstimo com dinheiro guardado como garantia: Com essa opção, o valor que você tem guardado no Resgate Planejado de sua conta do Nubank pode ser usado como garantia. Dependendo do montante guardado, o Nubank pode oferecer valores de crédito. O pagamento pode ser feito em até 24 parcelas, e a primeira parcela pode ser agendada até 90 dias após a contratação.

Com essa opção, o valor que você tem guardado no Resgate Planejado de sua conta do Nubank pode ser usado como garantia. Dependendo do montante guardado, o Nubank pode oferecer valores de crédito. O pagamento pode ser feito em até 24 parcelas, e a primeira parcela pode ser agendada até 90 dias após a contratação. Empréstimo com tesouro direto como garantia: Essa modalidade oferece um valor de empréstimo até duas vezes maior que a quantia usada como garantia, podendo chegar a até R$150 mil. O título do Tesouro Direto continua investido e rendendo até o final do empréstimo, permitindo que você mantenha seus investimentos intactos.

Como Solicitar?

1. No menu do aplicativo, selecione a opção de empréstimo.

2. Escolha o objetivo para o qual você pretende usar o empréstimo.

3. Selecione entre “Empréstimo com dinheiro guardado” ou “Empréstimo com investimento como garantia”, dependendo da sua preferência.

4. Para obter mais informações sobre a garantia escolhida, clique no link “Como funciona a garantia”. Continue a simulação quantas vezes desejar até encontrar os valores e termos que melhor atendam às suas necessidades.

5. Após revisar todas as informações e valores detalhados do empréstimo, siga em frente e contrate o empréstimo.

6. Assim que o processo estiver concluído, o valor solicitado será depositado em sua conta. Essas modalidades de empréstimo com garantia oferecem uma maneira inteligente de utilizar seus recursos financeiros, permitindo que você mantenha seus investimentos enquanto obtém o crédito de que precisa.

Empréstimo FGTS com antecipação do saque-aniversário

A antecipação do saque-aniversário do FGTS é uma opção de empréstimo oferecida pelo Nubank, projetada para ajudar os clientes a acessarem o dinheiro do FGTS de forma antecipada e conveniente. Essa modalidade de empréstimo permite que você antecipe até 12 parcelas do saque aniversário do FGTS. O saldo do FGTS é usado como garantia para o pagamento do empréstimo, o que significa que você pode ter acesso ao valor em até um dia útil, sem a necessidade de esperar pelo mês do seu aniversário para sacar.

Como solicitar o empréstimo do FGTS?

1. No menu principal do aplicativo, clique em “Pegar emprestado” ou na seção “Empréstimo”.

2. Na tela de Antecipação do Saque-Aniversário FGTS, você pode optar por “Saiba como autorizar” para obter instruções detalhadas sobre como prosseguir no aplicativo do FGTS. Se você já aderiu ao Saque-Aniversário e autorizou o Nubank, pode clicar diretamente na opção indicada.

3. Na tela seguinte, se ainda não aderiu ao Saque-Aniversário e não autorizou o Nubank, clique em “Ir para o aplicativo FGTS” e siga as instruções para autorizar a antecipação. Se você já aderiu e autorizou, basta selecionar “Já autorizei”.

4. Se estiver no aplicativo do FGTS, ao retornar ao aplicativo do Nubank, siga o fluxo e clique em “já autorizei”. Em seguida, insira a quantia que deseja antecipar, escolha o número de parcelas do Saque-Aniversário a serem antecipadas e confira o resumo da simulação.

5. Após revisar as informações do contrato, toque em “Aceitar e contratar”.

6. Digite sua senha de 4 dígitos para concluir o processo. Após a aprovação, o valor solicitado será creditado em sua conta do Nubank em até um dia útil, permitindo que você atenda às suas necessidades financeiras imediatas.

