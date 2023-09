WhatsApp “de vidro” é a nova sensação para estilizar o app

Uma coisa é inegável. O ano de 2023 foi marcado por muitas atualizações do WhatsApp, aplicativo de mensagens da Meta mais baixado do mundo. Agora, você já imaginou como seria incrível ter a tela do WhatsApp quase totalmente transparente? Não é apenas uma ideia maluca, mas uma realidade que pode melhorar muito a forma como usamos nossos smartphones. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais sobre como mudar a aparência do aplicativo.

Aprenda como deixar a tela do seu WhatsApp quase totalmente transparente. | Foto: Reprodução / Unsplash

A febre do momento

Seja para inovar e otimizar a experiência do usuário com ferramentas extremamente úteis, recursos que reforçam a segurança e privacidade dos seus dados, como também dar uma boa repaginada no visual do app.

E se você gosta de novos visuais para a sua plataforma de mensagens favorita, certamente vai gostar da última novidade que o app liberou. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais sobre como mudar a aparência do aplicativo.

O WhatsApp ‘transparente’

Com essa nova possibilidade, você não precisa mais se preocupar em perder mensagens importantes ou interromper outras atividades para ler suas mensagens. Imagine a praticidade em realizar várias tarefas ao mesmo tempo, sem a necessidade de alternar constantemente para o aplicativo de mensagens.

Com essa nova possibilidade, você não precisa mais se preocupar em perder mensagens importantes ou interromper outras atividades para ler suas mensagens. Imagine a praticidade em realizar várias tarefas ao mesmo tempo, sem a necessidade de alternar constantemente para o aplicativo de mensagens.

Vendo através do seu WhatsApp

Agora, você pode personalizar a aparência do seu WhatsApp para se adequar ao seu gosto e ao seu estilo de vida. É como se você tivesse adquirido a habilidade de ver através da tela do seu celular. Parece incrível, não é? Sendo assim, sem mais delongas, lhe ensinaremos como tornar isso possível, logo abaixo!

Aprenda como fazer

Confira, logo abaixo, o passo a passo para tornar a tela do WhatsApp transparente e aproveitar ao máximo esse recurso inovador:

Faça o download do aplicativo “Transparent Screen” (Tela Transparente) na Google Play Store.

Ao abrir o aplicativo, clique em “Aplicar Tela Transparente” e conceda as permissões necessárias.

Escolha o estilo de transparência desejado e clique em “Aplicar Tela Transparente”.

Em seguida, selecione “Definir Plano de Fundo” e escolha se deseja usar a tela transparente apenas na tela inicial ou na tela de bloqueio.

Retorne à tela inicial e aproveite a experiência.

Visual não é para todos

Agora você pode responder às suas mensagens enquanto lê um livro, assiste à sua série favorita ou acompanha um jogo de futebol, tudo ao mesmo tempo. É importante notar que, por enquanto, a tela transparente do WhatsApp está disponível apenas para dispositivos Android, devido às políticas mais restritivas da Apple em relação a esse tipo de recurso.

