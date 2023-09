Você ainda NÃO SABE sobre estas 4 coisas do novo iPhone

Novidades do iPhone – Durante o agitado evento da Apple desta semana, muitos detalhes importantes podem ter escapado ao olhar desatento. Desde atualizações sutis no preço dos novos iPhones até mudanças significativas no armazenamento do iCloud e do Apple Watch, desvendamos os pormenores que você talvez não tenha captado ao acompanhar o evento.

O iPhone 15 tem um preço competitivo nos Estados Unidos. Foto: Divulgação.

Novo iPhone já chegou

O primeiro aspecto que merece atenção é o preço dos novos dispositivos. A Apple apresentou a nova linha do iPhone 15, cujo preço parece estável em comparação com os modelos anteriores, especialmente para o público americano. A versão padrão do aparelho está custando 799 dólares, enquanto o modelo Plus é comercializado a 899 dólares e a versão Pro tem preço fixado em 999 dólares. O único aumento perceptível ocorreu na variante Pro Max, que agora custa 1.199 dólares. No entanto, esse aumento foi compensado pela ampliação do armazenamento básico de 128 GB para 256 GB. Para os consumidores do Reino Unido, a notícia é ainda melhor: houve uma redução de 50 libras em relação aos modelos do ano anterior. O fato curioso é que essas informações sobre preço só apareceram brevemente na tela durante a apresentação, o que torna difícil para os consumidores avaliar se estão fazendo um bom negócio.

Veja também: Além do iPhone 15, o que mais a Apple lançou?

Outra novidade sutil, mas impactante, está no armazenamento do iCloud. Pela primeira vez, a Apple introduziu opções mais robustas de armazenamento na nuvem, com planos de 6 TB e 12 TB. Se você já estava próximo de atingir seu limite no iCloud, essa é uma excelente notícia. Contudo, esses novos planos não são exatamente uma pechincha: o plano de 6 TB custará 30 dólares ou 26,99 libras por mês, enquanto o de 12 TB sairá por 60 dólares ou 54,99 libras mensais. Vale mencionar que esses são planos do iCloud+, que incluem recursos adicionais como Hide My Email, Private Relay e Family Sharing.

No universo dos AirPods também houve uma atualização que merece ser notada. Os novos modelos agora vêm com uma porta USB-C, padronizando os conectores em toda a linha de produtos da Apple, incluindo MacBooks, iPads e iPhones. Isso abriu a possibilidade de um recurso bastante interessante: a capacidade de carregar seus AirPods usando seu iPhone, conectando-os com um cabo USB-C para USB-C. Ainda não se sabe ao certo o impacto que isso terá na bateria do smartphone, mas é um recurso que promete ser útil em situações emergenciais.

Apple Watch

Por fim, para os fãs do Apple Watch, as novidades não foram menos significativas. A série 9 e o novo Apple Watch Ultra 2 vieram com uma atualização notável em termos de armazenamento. Os dispositivos agora oferecem 64 GB de armazenamento local, um grande salto em relação aos 32 GB dos modelos da série 5. Isso permitirá aos usuários armazenar mais músicas e podcasts diretamente no relógio, facilitando a vida de quem prefere deixar o iPhone em casa enquanto sai para uma corrida, por exemplo.

Portanto, o recente evento da Apple teve mais camadas do que o olho nu poderia captar inicialmente. Com mudanças nos preços, expansões de armazenamento e atualizações de conectividade, a gigante da tecnologia mostrou, mais uma vez, que está atenta aos detalhes que podem fazer toda a diferença para o consumidor.

Veja também: Estes 5 celulares são TOP DEMAIS e bem mais em conta que um iPhone