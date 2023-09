Bateria do celular: 5 coisas fizeram você acreditar ERRADO

Seu celular possui componentes fundamentais para o funcionamento perfeito do aparelho, no entanto, a bateria é considerada o pulmão do seu smartphone, e, justamente por conta disto, é o tema favorito de debates entre pseudo-especialistas no quesito, que disseminam teorias erradas sobre o que pode ou não ser feito durante o processo de recarga da bateria de um aparelho. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba os cinco erros que você precisa deixar de acreditar.

Desvendando mitos

A bateria do celular desempenha um papel fundamental no funcionamento dos nossos dispositivos móveis, mas ao longo dos anos, surgiram muitas ideias e teorias distorcidas sobre como usá-la de uma maneira adequada.

Alguns desses equívocos remontam a épocas em que os smartphones eram menos sofisticados do que as maravilhas tecnológicas vistas hoje em dia. Ainda assim, é preciso exorcizar certos mitos que ainda perduram sobre esta questão, até agora. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais.

Conheça 5 mitos sobre a bateria do seu smartphone

Vamos esclarecer cinco ideias equivocadas relacionadas às baterias de celular que ainda persistem:

Mito do carregamento noturno

Muitos evitam carregar seus celulares durante a noite, temendo que isso possa prejudicar o dispositivo. No entanto, a maioria dos smartphones modernos possui sistemas de proteção de bateria que evitam a sobrecarga quando atingem 100% de carga. Carregadores ‘piratas’

A crença de que carregadores paralelos ou “falsificados” são inofensivos é equivocada. Carregadores originais são certificados para fornecer a voltagem adequada a cada tipo de aparelho, enquanto os paralelos podem danificar o dispositivo. Mito da bateria zerada

A ideia de que a bateria deve ser “zerada” antes de carregar é outro mito. As baterias modernas de íon-lítio não sofrem com o “efeito memória” das antigas. Na verdade, é recomendado carregar o celular quando a bateria atinge cerca de 20%. Carregamento de celulares novos

Alguns acreditam que os smartphones modernos devem ser carregados durante a noite antes do primeiro uso, mas isso não é necessário. Uma carga simples é suficiente para celulares novos. Carregamento via computador

Carregar o celular através de uma conexão USB com o computador não afeta a bateria do dispositivo. No entanto, o carregamento pelo PC geralmente é mais lento do que usando o carregador de parede.

Use a bateria com inteligência

Além de esclarecer esses mitos, é fundamental usar a bateria do celular de maneira consciente para garantir sua longevidade. Certifique-se de verificar o estado do seu aparelho regularmente e observe os recursos em uso para preservar a saúde da bateria.

