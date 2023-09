Além do iPhone 15, o que mais a Apple lançou?

Novidades da Apple – O palco da sede da Apple em Cupertino, na Califórnia, foi testemunha de revelações que vão muito além de atualizações de software. Este ano, o evento anual da gigante da tecnologia mergulhou fundo em inovações que, de acordo com o CEO Tim Cook, “elevam ainda mais o padrão de qualidade, design e inovação da Apple”. Desde a tecnologia de “duplo toque” até compromissos com a sustentabilidade, passando por produtos totalmente novos, há muito sobre o que falar. Mas como essas novidades chegam em meio a desafios significativos, incluindo vendas fracas e tensões com a China, a pergunta que fica é: a Apple conseguirá superar os obstáculos e continuar sua jornada inovadora?

A Apple apresentou inovações durante seu evento anual. Foto: divulgação

Evento da Apple apresenta inovações

Para começar, o mais recente Apple Watch Series 9 promete transformar o modo como interagimos com smartwatches. Introduzindo a tecnologia “double tap”, os usuários poderão ativar várias funções como iniciar gravações de áudio ou abrir aplicativos apenas com dois toques rápidos do dedo indicador no polegar. Isso é habilitado pelo novo chip S9, que também promete um desempenho melhorado e autonomia de bateria para durar um dia inteiro.

Entretanto, a inovação não para por aí. A empresa lançou o Apple Watch Ultra, o primeiro produto da Apple a ser 100% carbono neutro. Projetado para atletas, ele vem com uma bateria com impressionantes 72 horas de autonomia no modo de baixo consumo de energia. Também oferece métricas avançadas para corredores e capacidade aprimorada de cálculo de altitude e longitude, o que torna o dispositivo uma escolha poderosa para quem leva o esporte a sério.

A estrela do evento foi, sem dúvida, o iPhone 15 Pro. Feito de uma mistura de titânio e alumínio reciclável, o smartphone de última geração da Apple eleva a fasquia em todos os aspectos: desde seu novo botão de ação multifuncional até o chip A17 Pro, considerado por Cook como o mais rápido já usado em um smartphone. Isso sem falar na câmera Pro de 48 MP e um conjunto de inovações em termos de zoom e estabilização de imagem.

Problemas e desafios

Essas novidades se mostram ainda mais significativas diante de desafios enfrentados pela empresa. Relatórios iniciais sugeriam atrasos na produção do iPhone 15, com preocupações acerca de problemas na cadeia de suprimentos. A mudança recente da produção para a Índia veio como uma manobra para contornar esses desafios, especialmente depois que a pandemia de Covid-19 afetou suas operações na China.

No entanto, desafios maiores se escondem nas relações geopolíticas da empresa. A China, um dos maiores mercados da Apple, não apenas proibiu o uso de iPhones em escritórios do governo como também planeja estender essa proibição a outras instituições estatais. Isso representa um golpe significativo para a empresa, que já viu suas ações despencarem em mais de 6% em uma única semana.

Além disso, a geração anterior de iPhones não foi tão bem nas vendas quanto o esperado, levando a Apple a repensar suas estratégias de produção. Isso adiciona uma camada extra de pressão para que os novos lançamentos sejam bem-sucedidos, tanto em termos de inovação quanto de aceitação de mercado.

O evento anual da Apple foi um desfile de tecnologia de ponta e inovação contínua, apresentando uma gama de produtos que prometem definir padrões para o futuro. No entanto, essas promessas brilhantes chegam em um momento complicado para a empresa, que enfrenta desafios que vão desde contratempos na produção até questões geopolíticas complexas. Resta ver se os novos lançamentos serão suficientes para manter a Apple no topo do mundo da tecnologia.

