Por que esta empresa quer que os passageiros voem sem roupa?

Passageiros não precisam mais levar roupa? Imaginar que ao embarcar para uma viagem ao Japão você não precise se preocupar com as roupas na mala pode soar como ficção, mas a Japan Airlines está tornando isso uma realidade surpreendente. Um novo serviço experimental da companhia, nomeado “Any Wear, Anywhere”, promete transformar a forma como viajamos, poupando tempo, reduzindo o peso da bagagem e, possivelmente, contribuindo para a sustentabilidade.

A Japan Airlines lançou um serviço que oferece roupas aos passageiros em seus hotéis. Foto: divulgação

Novidade para os passageiros

O inovador serviço de locação de roupas foi lançado neste ano em um teste de 12 meses pela Japan Airlines. O projeto permite que viajantes reservem antecipadamente uma variedade de conjuntos de roupas, que vão de estilos casuais a trajes mais formais, adequados para diferentes estações do ano. Ao chegar ao Japão, os passageiros encontram seus conjuntos reservados esperando por eles no hotel onde estão hospedados. No final da estadia, as roupas são simplesmente devolvidas para serem lavadas e reutilizadas.

Veja também: Funcionária aponta quais comidas ninguém deveria comer no avião

Miho Moriya, a mente criativa por trás do Any Wear, Anywhere, salienta a importância da praticidade e do conforto na hora de viajar. Segundo ela, carregar malas pesadas ou ter que lavar roupas em um país estrangeiro sempre foram fatores incômodos. Moriya propôs a ideia durante um desafio empreendedor interno na Sumitomo, a empresa japonesa que é responsável pela logística do projeto, desde as reservas até a lavagem das roupas.

Mas além do conforto e da praticidade, existe um componente de sustentabilidade. A Japan Airlines sugere que, ao adotar o serviço, os viajantes podem ajudar a empresa a diminuir o peso transportado por seus aviões e, consequentemente, reduzir suas emissões de carbono. Uma estimativa preliminar do projeto sugere que uma economia de 10 quilogramas na bagagem de um passageiro poderia resultar em uma economia de cerca de 7,5 quilogramas em emissões de carbono.

O serviço já está operacional e os resultados são animadores. “Temos pedidos de todo o mundo, de mais de 115 países no total, apesar de não estarmos fazendo nenhum tipo de promoção”, revela Moriya. E, por uma taxa que varia entre US$ 34 e US$ 48, os viajantes podem optar por diferentes categorias de roupas e estilos, que estarão prontos para uso ao chegarem em seu destino.

Desafios pela frente

Não obstante, a iniciativa ainda tem desafios a enfrentar. Gary Crichlow, analista de aviação da empresa de consultoria AviationValues, ressalta a necessidade de uma análise mais aprofundada para entender o impacto real da redução de peso na bagagem sobre as emissões de carbono. Ele sugere que, embora a redução do peso possa ser uma forma eficaz de poupar combustível, outras variáveis, como a compensação do peso economizado com carga adicional geradora de receitas, devem ser consideradas para calcular o real impacto ambiental.

Nina Gbor, uma especialista em moda sustentável, vê o projeto como um passo na direção certa, especialmente em um cenário onde o consumo excessivo e o desperdício de recursos são preocupações crescentes. Ela salienta que o modelo poderia ser replicado globalmente se as companhias aéreas estiverem realmente comprometidas com a sustentabilidade.

Com planos ambiciosos, Moriya espera expandir o serviço de locação de roupas para outras grandes alianças aéreas, como a OneWorld Alliance, que inclui gigantes como American Airlines e British Airways. “Nosso objetivo final é expandir o serviço para todo o mundo”, conclui ela, pintando um futuro onde viajar leve pode significar também viajar de forma mais sustentável.

Veja também: Melhor horário para usar o banheiro do avião surpreende