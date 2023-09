Bolsa Família: já sabe do pagamento ESPECIAL para este NIS?

Quem recebe os benefícios do programa de transferência de renda Bolsa Família já começou a receber o repasse desde o último sábado, por conta do pagamento antecipado. Ainda assim, o cronograma regular de pagamento continua a ser seguido, com a liberação das parcelas nos últimos 10 dias úteis do mês. Continue a leitura, a seguir, para entender a relação de datas do repasse do auxílio social.

Entenda a relação de datas do repasse do auxílio social Bolsa Família. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os repasses do programa Bolsa Família para o mês de setembro trarão uma novidade especial para um grupo específico de famílias beneficiárias.

O cronograma regular de pagamento continua a ser seguido, com a liberação das parcelas nos últimos 10 dias úteis do mês. No entanto, uma antecipação está programada. Continue a leitura, logo abaixo, para entender o que aconteceu e se você está entre os contemplados.

Dinheiro antecipado em setembro

A primeira antecipação de pagamento do Bolsa Família para setembro ocorreu no sábado, dia 16, beneficiando aqueles com NIS (Número de Identificação Social) terminados em 1. Isso significa que essas famílias receberam seus recursos antes da data prevista.

Mas as surpresas não param por aí. Em setembro, um segundo grupo de beneficiários terá suas parcelas antecipadas. As famílias com NIS terminados em 6 também receberão seus benefícios antes do previsto, começando no sábado, dia 23 de setembro.

Entenda os novos critérios de pagamento do Bolsa Família

É fundamental ressaltar que o programa Bolsa Família agora segue critérios específicos de pagamento, com diferentes valores, de acordo com a composição de cada família. Eis os detalhes:

Cada integrante da família, independentemente da idade, recebe R$ 142 como Benefício de Renda de Cidadania.

O Benefício Complementar garante um adicional de R$ 600 para famílias menores, assegurando o valor mínimo.

Crianças de 0 a 6 anos de idade recebem R$ 150 como Benefício Primeira Infância.

Para gestantes e/ou crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos, é disponibilizado o Benefício Variável Familiar, no valor de R$ 50 por beneficiário.

Acesso online ao Caixa Tem

Para facilitar o acesso aos pagamentos do Bolsa Família sem a necessidade de sair de casa, o aplicativo Caixa Tem está disponível gratuitamente. Este aplicativo foi projetado para simplificar as transações bancárias e os serviços relacionados aos benefícios sociais, incluindo o Bolsa Família e o Auxílio Gás.

Vantagens do app do benefício

Através do aplicativo, os beneficiários podem realizar várias operações, tais como:

Consultar seus benefícios;

Realizar transferências instantâneas utilizando o Pix;

Poupar dinheiro;

Solicitar empréstimos;

Efetuar saques sem a necessidade de um cartão físico;

Utilizar o cartão de débito virtual;

Recarregar créditos de celular;

Contratar serviços de seguro;

Efetuar o pagamento de contas e boletos;

Realizar pagamentos em maquininhas de cartão.

