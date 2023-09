Que horas o Bolsa Família cai na conta do Caixa Tem esta semana?

O início dos depósitos referentes aos repasses de benefícios do programa Bolsa Família já começou nesta segunda-feira (18). Os beneficiários já podem conferir o valor do auxílio a partir de R$ 600, além de possíveis adicionais, dependendo da composição familiar, pelo aplicativo do Caixa Tem. Mas você sabia que existe uma hora exata na qual o auxílio é transferido para a sua conta? Saiba mais detalhes, a seguir.

Semana cheia de benefícios

O pagamento do Bolsa Família para setembro de 2023 está programado para iniciar nesta segunda-feira (18). Os beneficiários receberão o repasse padrão de R$ 600, além de possíveis adicionais, dependendo da composição familiar.

No entanto, muitas pessoas ainda possuem algumas dúvidas sobre os critérios de elegibilidade e o valor do Bolsa Família deste ano. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba todos os detalhes do programa de transferência de renda do governo federal.

Quem tem direito ao Bolsa Família 2023?

O Bolsa Família 2023 é um programa social destinado a famílias que se enquadram em determinados critérios estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social. As condições para elegibilidade são as seguintes:

Pobreza: Famílias com renda per capita mensal entre R$ 105,01 e R$ 218,00.

Famílias com renda per capita mensal entre R$ 105,01 e R$ 218,00. Extrema Pobreza: Famílias com renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 105,00.

Famílias com renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 105,00. Famílias em situação de pobreza devem incluir: grávidas, pessoas com menos de 21 anos e mães que estão amamentando.

Se a família não estiver cadastrada no Cadastro Único (CadÚnico), será necessário procurar um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) na região, mas não há garantia de que receberão o benefício.

Qual é o valor do Bolsa Família 2023?

O valor base do Bolsa Família em 2023 é de R$ 600. Além disso, existem novas regras que podem proporcionar valores adicionais de acordo com a composição familiar, conforme mencionaremos, logo abaixo.

Repasses adicionais do Bolsa Família

Valor extra de R$ 150, que já está sendo pago para famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade;

Valor extra de R$ 50, a partir de junho, para famílias com crianças de 7 a 18 anos de idade;

Valor extra de R$ 50,00, a partir de junho, para famílias com gestantes.

Quando começa o pagamento do Bolsa Família?

O pagamento referente a setembro de 2023 começou nesta segunda-feira (18) e se estende até o dia 29. Os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1 serão os primeiros a receber. É importante notar que o Auxílio-Gás não está incluído neste pagamento. A Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos do Bolsa Família, inicia o processamento dos pagamentos a partir das 9h da manhã.

Cronograma de repasses do benefício

