Inverno acaba esta semana, mas o calor de 43°C já chegou; veja onde

Adeus, Inverno – O Brasil se prepara para uma estação de primavera que promete ser atípica e especialmente quente. Enquanto muitos aguardam as temperaturas amenas que costumam marcar o início da primavera, meteorologistas alertam para uma onda de calor intenso que ameaça quebrar recordes de temperatura. Mas não é apenas o calor que preocupa: enquanto a maior parte do país experimenta uma sequência de dias ensolarados, o Rio Grande do Sul, ainda se recuperando de enchentes recentes, deve enfrentar mais chuvas. Saiba o que está por trás dessas mudanças climáticas e como elas impactarão diferentes regiões do Brasil.

O inverno dá lugar a uma onda de calor que vai se espalhar por todo o país. Imagem de Joe por Pixabay

Inverno chegou ao fim

Essa onda de calor fora de época tem como principal responsável a atuação de um bloqueio atmosférico, que impedirá o avanço de frentes frias sobre o território brasileiro nos próximos dias. Essa barreira climática também está relacionada a áreas de baixa pressão térmica na Argentina. Consequentemente, a maior parte do Brasil deve experimentar um período prolongado de dias ensolarados, com temperaturas muito acima da média para esta época do ano.

Veja também: Alerta do clima! Tempo pode ficar “estranho” com novo fenômeno

Particularmente intensa em áreas do interior de estados como Santa Catarina, Paraná, grande parte da Região Sudeste, o Centro-Oeste e até no interior do Nordeste, a onda de calor também afetará estados como Rondônia e Tocantins. Além disso, o centro-sul do Pará e o centro-leste do Amazonas também sentirão os efeitos desse fenômeno climático. Meteorologistas prevêem que o pico dessa onda de calor acontecerá no próximo final de semana, entre os dias 23 e 24 de setembro. Especialistas da Climatempo alertam que as cidades de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro poderão registrar novos recordes de temperatura.

De acordo com a MetSul, o termômetro pode ultrapassar os 40°C em muitas regiões do Centro-Sul do Brasil, chegando a marcar até 41°C e 43°C no Centro-Oeste. No interior do estado de São Paulo, especialmente nas regiões oeste, noroeste e norte, são esperados vários dias com temperaturas na faixa dos 40°C.

Enquanto grande parte do país sofre com o calor extremo, o Rio Grande do Sul enfrentará uma situação climática diferente. Uma frente fria está prevista para atingir o estado, porém não será forte o suficiente para romper o bloqueio atmosférico que afeta o restante do país. Isso resultará em uma combinação de alta umidade e atmosfera quente, criando condições para chuvas frequentes, tempestades e períodos de abafamento.

Previsão do tempo

Quanto às previsões por região, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para diferentes cenários. No Norte, espera-se chuvas mais intensas no oeste do Amazonas e em Roraima, enquanto no Nordeste, a faixa litorânea deve experimentar variações de nebulosidade e chuvas passageiras. O interior dessa região, por outro lado, deve continuar quente e com baixa umidade. Já nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, a previsão é de tempo quente e seco durante quase toda a semana. Finalmente, no Sul, são esperados acumulados de chuva significativos em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Esta onda de calor extremo e os desequilíbrios climáticos regionais sinalizam a urgência de discussões e ações voltadas para as mudanças climáticas. Enquanto o país enfrenta essas condições adversas, aumentam as preocupações com a saúde da população, os impactos no sistema de energia elétrica e as consequências para a agricultura e os ecossistemas locais. Portanto, a onda de calor que se aproxima serve como um alerta para os desafios climáticos mais amplos que o Brasil e o mundo estão enfrentando.

Veja também: O clima vai mudar! Veja o que esperar do TEMPO para o final de semana