WhatsApp: testadores encontram NOVOS BOTÕES na versão beta; veja o que são

Segundo o WABetaInfo, site especializado em atualizações do WhatsApp, novas funções foram encontradas na última versão beta do aplicativo de mensagens mais baixado do mundo. Mesmo em fase de testes, alguns usuários já perceberam algumas novidades. Continue a leitura, a seguir, para conhecer o que pode aparecer de novo na próxima versão da plataforma de Meta.

Vem coisa nova por ai

Em um post recente, onde o WABetaInfo, site especializado em trazer novidades em primeira mão sobre futuras atualizações do WhatsApp, os blogueiros já haviam anunciado que ao app estava trabalhando em uma nova interface para o aplicativo com novas cores, novos botões e a capacidade de filtrar conversas.

No entanto, parece que o WhatsApp acaba de lançar uma nova atualização estável para o iOS, disponível na App Store. O número da versão é 23.18.78. Continue a leitura, logo abaixo, e conheça o que há de novo (de novo!).

Um furo de atualização

Quando o WABetaInfo revelou os detalhes desses recursos, eles estavam em desenvolvimento para oferecer aos usuários uma experiência mais moderna com essas melhorias. Contudo, a atualização do WhatsApp para iOS 23.18.78 foi lançada na App Store, recentemente.

Embora o registro de alterações oficial não informe quais recursos esta versão contém, uma vez que o WhatsApp não atualizou o registro de alterações da compilação anterior, os especialistas do site descobriram que o WhatsApp está lançando um novo design de botão para um número limitado de usuários!

O que há de novo?

Embora outras melhorias na interface ainda não estejam disponíveis, o WhatsApp acabou de lançar um novo estilo de botão para oferecer uma prévia dos esforços contínuos da empresa para aprimorar a experiência do usuário. Vale ressaltar que alguns usuários que instalaram a versão beta do aplicativo também podem ter acesso ao novo estilo de botão reformulado.

Além disso, o WhatsApp pode explorar diferentes estilos modernos para os botões do aplicativo além do que é mostrado na captura de tela, logo abaixo, visando usuários específicos. Se você não tem esse recurso, observe que algumas contas podem recebê-lo nas próximas semanas, embora não tenha sido indicado no registro oficial de mudanças.

Novo recurso deve estar disponível em breve para todos os usuários do WhatsApp. | Foto: Reprodução / WABetaInfo

Para não perder as novidades que devem ser disponibilizadas em breve para todos os usuários do aplicativo de mensagens, o WABetaInfo recomenda que todo ativem a opção de atualização automática dos apps do iPhone, para que asssim o WhatsApp já instale a última versão disponível na loja de apps oficial da Apple.

