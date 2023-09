Estudo relaciona uso de viagra com casos de cegueira; cuidado

Um número alarmante foi divulgado há quase dez anos, na ocasião, desde 1998 até 2016, mais de 128 milhões de pílulas de Viagra teriam sido comercializadas no Brasil, estima-se que o número atualmente é bastante superior, o que está causando bastante preocupação às autoridades de saúde, pois o uso do comprimido está diretamente ligado a casos de cegueira, segundo estudos, entenda.

Qual a função do Viagra?

O viagra é amplamente utilizado pelo público masculino, sobretudo, para tratar a disfunção erétil que afeta muitos homens, principalmente, os idosos. Ou seja, ele permite que o órgão sexual masculino fique erétil.

Isso é ocasionado através do aumento do fluxo sanguíneo para a região, mas para que ele fique ereto, é necessário que ocorra o estímulo da relação. O mecanismo utilizado para isso, é a inibição da enzima PDE5.

Para utilizar o medicamento, é importante ter a devida orientação médica, caso isso não aconteça, o paciente pode ter sérios problemas de saúde.

Relação do viagra com doenças oculares

De acordo com estudos, o uso do medicamento aumenta em 85% o risco do paciente desenvolver doenças oculares, em casos mais complexos, a pessoa pode ficar até cega. A conclusão foi tirada de um estudo que foi realizado por pesquisadores de uma universidade do Canadá.

Das doenças mais observadas, as principais são o deslocamento de retina, oclusão venosa da retina (OVR) e neuropatia óptica isquêmica (NOI).

Das patologias citadas, as duas mais temidas são a OVR e NOI. Pois prejudicam diretamente o fluxo sanguíneo para o nervo óptico do olho, o que pode causar a perda da visão.

Como o estudo foi realizado?

Ao todo, foram utilizados mais de 213 mil homens norte-americanos, eles não tinham histórico algum de doenças oculares antes de iniciar o uso do viagra. Após isso, a nova etapa do estudo iniciou-se.

A saber, foi descoberto que os homens que utilizavam o viagra, possuem quase 3 vezes mais chances de terem doenças oculares em relação aos homens que não utilizam o comprimido.

“Estas são condições raras, e o risco individual de desenvolver uma delas permanece muito baixo para qualquer usuário. No entanto, o grande número de prescrições realizadas a cada mês nos EUA – cerca de 20 milhões – significa que um número significativo de pessoas pode ser afetado. Os usuários regulares desses medicamentos que percebem alguma alteração na visão devem levar isso a sério e procurar atendimento médico”, salienta um especialista na área.

