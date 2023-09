R$ 40 MIL na poupança; quanto e rende e como declarar para não ter problemas

Dinheiro na poupança costuma ser um meio seguro de se guardar expressivos valores e deixar suas economias renderem quantias adicionais com o tempo em que permanecerem na conta. Contudo, muitas pessoas têm dúvidas e até mesmo receios sobre o quão rentável pode ser a poupança e quais suas obrigações fiscais com dinheiro nela depositado. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais informações sobre os rendimentos, suas regras e precauções ao investir nessa modalidade.

A segurança da poupança

Já sabemos desde os tempos de nossos avós que a poupança, em linhas gerais, costuma ser um meio seguro de se guardar dinheiro e deixar suas economias renderem valores adicionais com o tempo em que permanecerem na conta.

Ainda assim, muitas pessoas têm questionamentos sobre a rentabilidade da poupança e suas obrigações fiscais. Continue lendo, logo abaixo, e saiba mais informações sobre como calcular o rendimento da poupança, suas regras e precauções ao investir nessa modalidade.

Qual o rendimento da poupança atualmente?

O rendimento da poupança está diretamente relacionado à taxa básica de juros da economia, conhecida como Selic, determinada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Existem duas formas de remuneração da poupança:

Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, o rendimento é de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR).

Se a Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento é de 70% da Selic mais a TR.

É importante notar que a TR é calculada com base na média dos juros dos Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e Recibos de Depósito Financeiro (RDBs) pré-fixados. CDBs e RDBs pré-fixados são títulos de renda fixa com taxas de juros fixas, independentes das flutuações do mercado.

Taxa Selic e os juros atuais

Em agosto de 2023, o Copom reduziu a Selic para 13,25% ao ano, após quatro anos mantendo-a em 13,75% ao ano. Dessa forma, o rendimento da poupança continua sendo de 0,5% ao mês mais a TR, aproximadamente 6,17% ao ano.

Isso implica que um depósito de R$ 40 mil na poupança renderia cerca de R$ 205,00 por mês ou R$ 2.468,00 por ano, sem considerar a inflação. No entanto, é essencial compreender que esse valor pode variar caso a Selic seja ajustada nas próximas reuniões do Copom.

Rendimento mensal da Poupança

Quanto rende R$ 40 mil?

Para calcular o rendimento mensal de R$ 40 mil na poupança, basta multiplicar esse valor pela taxa mensal de juros da poupança. Veja exemplos:

Se a taxa mensal for de 0,5%, o rendimento será de R$ 40.000 x 0,005 = R$ 200,00.

Com uma taxa mensal de 0,44%, o rendimento será de R$ 40.000 x 0,0044 = R$ 176,00.

Em caso de taxa mensal de 0,30%, o rendimento será de R$ 40.000 x 0,003 = R$ 120,00.

Vamos ilustrar o rendimento da poupança com um exemplo de depósito inicial de R$ 40 mil, sem novos aportes mensais.

A taxa de juros da poupança é influenciada pela Selic e pela Taxa Referencial. Para fins de comparação, observe na tabela a seguir o rendimento de diferentes quantias na poupança, considerando um depósito inicial e a taxa atual de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial. Na tabela abaixo, colocamos valores substancialmente maiores, a partir de R$ 100 mil.

Qual valor deve ser declarado no IR?

Se você possui R$ 40 mil na poupança ou em qualquer investimento isento de Imposto de Renda, deve declarar esse valor se ele exceder R$ 60 mil no último dia do ano-calendário. Nesse caso, é necessário informar o saldo e o rendimento na ficha de “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.

Regras para declarar o Imposto de Renda

No entanto, mesmo com menos de R$ 60 mil na poupança, pode ser obrigatório declarar o Imposto de Renda se você se enquadrar em algumas das seguintes situações estabelecidas pela Receita Federal:

Recebimento de mais de R$ 30.881,00 de renda tributável no ano, como salário, aposentadoria ou aluguel.

Obtenção de ganho de capital na venda de bens ou direitos sujeitos à tributação, como imóveis ou ações.

Receita bruta superior a R$ 154.518,00 com atividade rural.

Aquisição de bens ou direitos com valor total superior a R$ 320 mil até o último dia do ano.

Realização de operações na bolsa de valores.

Sendo assim, caso você se enquadre em uma das situações mencionadas acima, é fundamental fazer a verificação e declarar o IR, caso haja obrigatoriedade. Do contrário, há grandes chances de você cair na malha fina.

