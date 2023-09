Corra para MUDAR! 35 celulares perderão acesso ao WhatsApp em menos de 30 dias

O WhatsApp é simplesmente o mensageiro mais utilizado em todo o mundo, aos poucos, ele conseguiu se tornar o principal nome quando se trata de mensagens instantâneas, além disso, com suas atualizações pontuais, conquistou de vez todos os seus usuários. Contudo, uma notícia está deixando várias pessoas tristes, já que 35 celulares irão perder acesso ao aplicativo, entenda o motivo e confira a lista completa.

Saiba a lista completa dos aparelhos que não terão mais suporte ao WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Por que eles perderão o acesso?

O WhatsApp além de permitir que vários usuários consigam enviar mensagens em tempo real para usuários em várias partes do mundo, ele também se preocupa com a privacidade de cada pessoa. Ou seja, utilizam um sistema de segurança forte para evitar que terceiros tenham acesso às mensagens.

A tecnologia chama-se criptografia de ponta a ponta. Então, somente quem tem acesso ao conteúdo das mensagens, são os usuários envolvidos nelas. Portanto, é necessário que sempre o aplicativo receba novas atualizações para garantir a segurança dos dados de cada pessoa.

Então, a lista conta com aparelhos que não estão recebendo mais atualizações do sistema Android ou iOS, já que para o mensageiro funcionar corretamente, a empresa está exigindo que a versão do sistema operacional seja superior ao Android 4.1 e ao iOS 12.

O que fazer para não perder acesso ao aplicativo?

A solução mais rápida é trocar de aparelho celular e comprar um mais moderno, não precisa ser tão atual, basta que ele consiga receber atualizações do Android ou iOS, a depender da marca em questão. Mas em todos os casos, lembre-se de realizar um backup de suas mensagens.

Caso comprar um novo aparelho não esteja dentro do orçamento, pelo menos agora, é possível continuar utilizando o WhatsApp Web, mas é preciso realizar a conexão entre o aparelho e o computador agora.

Por fim, também pode se considerar utilizar algum emulador de Android para computador, com ele, é possível instalar o aplicativo e continuar trocando mensagens com os demais usuários.

Lista de aparelhos que o WhatsApp deixará de funcionar

Como citado, esses aparelhos há tempos não recebem atualizações de sistema, mas caso o usuário consiga atualizá-lo, não é preciso se preocupar, pois o WhatsApp continuará funcionando.