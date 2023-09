Não é de hoje que os cientistas estão preocupados em entenderem os reais motivos que ocasionam o surgimento do Alzheimer. Trata-se de uma doença degenerativa de perda de memória. Existem alguns alimentos que estão relacionados à doença — e após estudos, os profissionais descobriram um outro alimento bastante comum que também está diretamente interligado com o aparecimento da condição. Descubra todos os efeitos da pipoca de micro-ondas para o organismo e como se prevenir.

Alzheimer pode estar associado com pipoca de micro-ondas | Foto de James Yarema na Unsplash

Pipoca de micro-ondas pode causar Alzheimer?

Não se trata exatamente da pipoca, mas de um composto que há nela chamado de diacetil. Que também está presente em cervejas, leites, iogurtes, chocolates e cafés. Este composto está presente em algumas marcas de pipocas espalhadas pelo mundo.

Trata-se de um composto que é responsável pelo sabor de manteiga no alimento. Logo — o diacetil é usado para essa finalidade e outras secundárias de acordo com o alimento. Este composto agora é alvo de uma série de estudos acerca de sua relação com os quadros de Alzheimer.

Esta é uma hipótese levantada pelo Instituto de Química de São Carlos, da SUP. Na qual está sendo estudado as relações deste composto com o surgimento da doença. Os testes estão sendo realizados em ratos — na qual por enquanto ficara comprovado que o consumo em excesso da substância pode ser prejudicial à saúde.

Outro ponto encontrado pelos cientistas é após 90 dias do consumo constante do composto — surgiram no cérebro dos ratos algumas proteínas que estão diretamente relacionadas com o Alzheimer.

Portanto, estima-se que das 48 proteínas analisadas no cérebro dos ratos, apenas duas não foram afetadas ou modificadas em razão do consumo exagerado do composto. Durante o processo de análise — fora identificado uma alta concentração de proteínas beta-amiloides nos roedores.

Os causadores da doença ainda não estão claros, mas em razão desta relação das proteínas com o surgimento do Alzheimer — tudo indica que realmente há uma ligação direta entre o consumo e o surgimento.

Quais são os riscos presentes?

Os especialistas acalmam os brasileiros afirmando que não se trata de um risco “tão real”. Porque os índices consumidos pelos consumidores não são menores que os consumidos pelos trabalhadores das fábricas que inalam o produto diariamente.

Haja vista que o diacetil é o responsável por manter o aroma e sabor nos alimentos. Por esse motivo que é encontrado em vários alimentos — bem como pipoca e chocolate.

O estudo afirma que o recomendado é consumir o alimento em menos quantidade, haja vista que não há uma comprovação científica em si, apenas teses que estão sendo estudadas e avaliadas diariamente.

A Yoki, uma das marcas mais populares de pipoca do Brasil — informou que não utiliza o composto diacetil na produção de seus produtos.

