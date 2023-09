Governo aprova novo “auxílio emergencial” para este grupo de brasileiros

Milhares de pessoas estão passando por uma grande crise financeira no Brasil e a situação está quase saindo do controle das autoridades competentes. Todavia, para amenizar a situação em questão, o Governo acaba de anunciar que irá liberar um “auxílio emergencial” para alguns brasileiros, os valores podem chegar a quase R$ 3 mil. Saiba quem tem direito ao benefício e como é possível realizar a solicitação de saque.

O valor será repassado para quem?

O valor em questão, será repassado para as vítimas do ciclone extratropical que acabou atingindo o Rio Grande do Sul. O fenômeno natural deixou rastro de destruição por onde passou, por conta dos seus fortes ventos e chuvas.

Infelizmente, até o momento, já foram confirmados mais de 41 óbitos, por diversos motivos, todos causados pelo ciclone em questão. Fato é que a região sul sempre sofre com desastres naturais, mas dessa vez, ele atinge maiores dimensões.

Sem contar nas milhares de pessoas que também tiveram suas casas e bens materiais devastados pelas chuvas. Para tentar ajudar essas pessoas a recomeçarem suas vidas, o Governo irá oferecer um auxílio para elas.

Quais os auxílios que serão disponibilizados?

A primeira ação do Governo será adiantar o pagamento do BPC para os beneficiários que residem na região afetada, o benefício em questão possui o valor de R$ 1.320. Além disso, os valores do Bolsa Família também serão unificados, ou seja, todos poderão sacar logo no primeiro dia de saque.

Pensando nos agricultores pequenos, que perderam grande parte da sua produção, o Governo também irá repassar cerca de R$ 4,6 mil para eles, o valor será disponibilizado por intermédio do fundo do Fomento Rural.

Por fim, a distribuição de cestas básicas e o provento de serviços de assistência social também estão sendo oferecidos para as famílias que foram prejudicadas pelas chuvas. Para saber se você possui direito, basta procurar algum centro de assistência social para obter mais detalhes.

O que é um ciclone extratropical?

De uma maneira simples, é quando o ar que está na atmosfera como se mover e forma uma tempestade bastante poderosa, ela, é chamada de ciclone, mas no caso em questão, é um ciclone extratropical, o motivo disso é que na maioria das vezes, eles são formados em regiões que não estão na zona tropical.

Para que ele seja formado, é preciso que haja uma diferença na temperatura e também na umidade do ar, a região onde ele é formado, chama-se de zona baroclínica. Por conta das diferentes temperaturas e umidade, o ar começa a girar até formar a tempestade.

Por conta disso, ele é tão poderoso, já que a maneira como ele consegue energia, não é igual a maneira que outros ciclones conseguem, como os tropicais. No caso dos extratropicais, utiliza-se sistemas chamados de “núcleo frio”.

