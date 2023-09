Com o objetivo de identificar possíveis irregularidades no sistema de beneficiários do CadÚnico, o governo federal mantém uma operação constante e mensal de verificação de cadastros, focando principalmente nas famílias unipessoais que recebem o Bolsa Família. Com o verdadeiro pente-fino, muitos perdem o auxílio ou tiveram o repasse bloqueado. Confira, a seguir, como consultar se este é o seu caso e o que fazer para recuperar o repasse mensal.

Tudo que você deve saber: prazos, recadastro e desbloqueio do Bolsa Família. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conheça o seu benefício a fundo

Desde o início de 2023, o Governo Federal deu início a uma operação de verificação de cadastros, concentrando-se principalmente nas famílias unipessoais que recebem o Bolsa Família, ou seja, aquelas compostas por apenas uma pessoa.

Atualmente, mais de 21 milhões de famílias dependem desse benefício social e estão ansiosas pelo seu recebimento. No entanto, com a realização desse pente-fino pelo governo, muitas famílias foram surpreendidas ao consultar o calendário de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de setembro, encontrando seus cadastros bloqueados.

Continue lendo, logo abaixo, para descobrir como desbloquear seu benefício e, se necessário, entender o processo de recadastramento no Cadastro Único (CadÚnico).

Leia mais: Um salário mínimo por mês dá direito ao Bolsa Família 2023/2024?

Bolsa Família bloqueado? Descubra

Desde o início deste ano, aproximadamente 1 milhão de famílias unipessoais tiveram seus benefícios bloqueados no âmbito do Bolsa Família. De acordo com informações fornecidas pelo Governo Federal, o processo de pente-fino continuará até dezembro, o que significa que mais famílias podem ser afetadas.

Se você é um beneficiário do Bolsa Família, existem diversas maneiras de verificar quando seu pagamento será efetuado, incluindo:

Aplicativo Bolsa Família : O aplicativo oficial do Bolsa Família permite que você consulte o calendário de pagamento e verifique o status do seu benefício.

: O aplicativo oficial do Bolsa Família permite que você consulte o calendário de pagamento e verifique o status do seu benefício. Aplicativo Caixa Tem : Outra opção é o aplicativo Caixa Tem, onde você também pode acessar informações sobre o Bolsa Família e verificar se o seu pagamento está bloqueado.

: Outra opção é o aplicativo Caixa Tem, onde você também pode acessar informações sobre o Bolsa Família e verificar se o seu pagamento está bloqueado. Portal Cidadão: O Portal Cidadão é uma plataforma online onde é possível obter informações sobre diversos programas sociais, incluindo o Bolsa Família.

Além disso, é possível verificar sua situação cadastral através do Cadastro Único (CadÚnico). Este aplicativo fornece informações sobre a última atualização do seu cadastro familiar, bem como o status atual do registro. Ele também informa a data limite para realizar uma nova atualização dos seus dados cadastrais. Para se manter informado sobre as últimas novidades relacionadas ao Bolsa Família, você pode se inscrever para receber um boletim informativo semanal preenchendo um formulário disponibilizado.

Como desbloquear o pagamento do Bolsa Família?

Se, ao consultar o calendário de pagamentos do Bolsa Família referente a setembro, você percebeu que seu benefício foi bloqueado, saiba que existe um processo para voltar a receber o seu auxílio social. O desbloqueio do Bolsa Família é realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou no setor do Cadastro Único do seu município. É importante ressaltar que é necessário agendar previamente a apresentação da documentação exigida.

Documentação necessária

Para o responsável familiar (RF): O CPF é o documento preferencial, mas o título de eleitor também é aceito. No entanto, para o responsável familiar pertencer à famílias indígenas e quilombolas, outros documentos aceitos pelo Cadastro Único podem ser apresentados.

Para os demais membros da família: O RF deve fornecer pelo menos um dos seguintes documentos para cada membro da família:

CPF (preferencialmente)

Certidão de Nascimento

Certidão de Casamento

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) – para indígenas que possuam apenas este documento

Carteira de Identidade (RG)

Carteira de Trabalho e Previdência Social

Título de Eleitor

Para o Responsável Legal (RL), é necessário apresentar o CPF e os documentos da pessoa representada a ser cadastrada, bem como os documentos que comprovem a guarda, tutela ou curatela. É importante destacar que o desbloqueio só ocorrerá se todas as informações necessárias forem comprovadas e os documentos comprobatórios forem apresentados.

Calendário de repasses do Bolsa Família

Como nos meses anteriores, o cronograma de pagamentos do Bolsa Família para setembro tem início nas duas últimas semanas do mês, começando no dia 18 e encerrando no dia 29.

O calendário de pagamentos do Bolsa Família é estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Sendo assim, é fundamental verificar se o seu benefício não foi bloqueado, conforme mencionamos mais acima. Caso o bloqueio seja identificado, é essencial tomar medidas o mais rápido possível para resolver a situação.

Leia também: Liberação do CONSIGNADO do Bolsa Família; quando?