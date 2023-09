INSS em setembro: descubra as datas de pagamento AGORA

Recentemente, o Ministério da Previdência Social divulgou o aguardado calendário de pagamentos do INSS para o mês de setembro, abrangendo mais de 37 milhões de beneficiários, entre aposentados e pensionistas. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais informações sobre o calendário de pagamento dos benefícios deste mês e como você pode realizar a consulta.

INSS em setembro: descubra as datas de pagamento. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Se prepare para receber

O Ministério da Previdência Social acaba de divulgar o calendário de pagamentos do INSS para o mês de setembro, abrangendo uma base de 37 milhões de beneficiários, entre aposentados e pensionistas. As datas de pagamento são discriminadas de acordo com o valor do benefício, incluindo tanto aqueles que recebem até o salário mínimo quanto aqueles com renda mensal superior a esse valor.

Continue lendo, logo a seguir, para obter informações detalhadas sobre o calendário de pagamento do INSS em setembro e como verificar a data de pagamento do seu benefício.

Leia mais: Aposentadoria em RISCO: INSS começa terá nova rodada de cortes

A consulta do INSS

O calendário de pagamentos do INSS é separado entre os beneficiários que recebem até um salário mínimo e aqueles que recebem valores acima desse limite, porém dentro do teto estabelecido pelo INSS. Para verificar quando o seu benefício estará disponível, é necessário consultar o calendário de pagamentos do INSS referente a setembro, considerando o último dígito do seu número de benefício, excluindo o traço. Por exemplo, se o número do seu benefício for 123456789-0, o número utilizado para consulta será o 9.

Existem diversas formas de consultar a data de pagamento do seu benefício:

Plataforma Meu INSS: Acesse a plataforma Meu INSS utilizando seu CPF e a senha cadastrada na conta gov.br e selecione a opção “Extrato de Pagamento”.

Acesse a plataforma Meu INSS utilizando seu CPF e a senha cadastrada na conta gov.br e selecione a opção “Extrato de Pagamento”. Central de telefone 135: Você também pode obter essa informação ligando para a Central de Telefone 135.

Se preferir, você pode conferir o calendário de pagamentos do INSS de setembro a seguir.

Cronograma de pagamento do INSS em setembro

A seguir, entenda quais serão as datas de pagamento para setembro, diferenciadas com base no valor do benefício:

Beneficiários que Recebem 1 Salário Mínimo

Os beneficiários que recebem um salário mínimo terão seus pagamentos realizados a partir de 25 de setembro até 6 de outubro, conforme mostra a tabela, logo abaixo.

Beneficiários com valor superior a 1 salário mínimo

Aqueles que recebem um valor superior ao salário mínimo receberão seus benefícios entre os dias 2 e 6 de outubro. Confira a tabela abaixo.

Como consultar o extrato do INSS?

Se você deseja obter mais informações além da data de pagamento, como detalhes sobre os descontos aplicados ao seu benefício e o valor exato a ser depositado, é possível consultar o extrato do INSS. Esse documento é emitido pelo órgão e deve ser acessado somente pelo beneficiário.

Aprenda o passo passo

Para visualizar o extrato, basta acessar a plataforma Meu INSS utilizando seu CPF e senha cadastrada no Portal Gov.br. Após o login, selecione a opção “Extrato de Pagamentos”. Em seguida, escolha o mês desejado. Lembre-se de que o mês de competência do pagamento pode ser diferente do mês em que ocorre o pagamento real. Por exemplo, o mês de competência de outubro se refere aos pagamentos realizados em setembro.

Caso encontre dificuldades para acessar o Meu INSS, você pode entrar em contato com a Central de Telefone 135 e solicitar um agendamento para atendimento em uma agência do INSS, onde poderá obter o extrato de pagamentos do INSS pessoalmente.

Leia também: Atenção: mudanças no 14º do INSS; quando cai e como está a lei?