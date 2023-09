Alerta GERAL para quem recebe o Bolsa Família; mantenha-se atento

O Bolsa Família é um dos programas do Governo Federal de maior alcance. Haja vista que todos os meses milhões de brasileiros são beneficiados com os repasses de R$ 600 e adicionais que podem chegar aos R$ 500. Algumas famílias recebem por mês até 01 salário mínimo — somente de recursos do Governo Federal. Entretanto, aos beneficiários — um alerta acabou de ser emitido.

Bolsa Família exige documentação

Para receber o Bolsa Família, o beneficiário precisa receber mensalmente até R$ 218. Lembrando que se trata da renda per capita. Logo — ao somar todos os valores locais, o valor não pode superar os R$ 218.

É necessário que o beneficiário esteja inscrito no Cadastro Único, com os dados atualizados e corretos. A inscrição e atualização pode ser feita através de uma unidade local do CRAS.

Para se inscrever ou se manter no programa é necessário que o beneficiário esteja com os seus documentos em mãos e atualizados. Bem como os seguintes documentos:

Documentos de identificação;

Título de eleitor;

Carteira de trabalho;

Certidão de nascimento/casamento.

Portanto, durante o processo de cadastro esses são alguns dos documentos obrigatórios. Lembrando que o interessado precisa estar com os documentos de identificação pessoal de todos os residentes participantes do núcleo familiar.

É válido ressaltar que não é porque o beneficiário se cadastrou no CadÚnico — que irá entrar imediatamente no Bolsa Família. É necessário aguardar a fila de espera.

Bem como para receber o Auxílio-Gás. Muitas famílias recebem apenas um e o outro não. É muito variável e depende bastante dos critérios estipulados pelo Governo Federal quanto a esses fatores.

Pente fino é anunciado

Juntamente com essas informações, o novo pente fino do Governo acabou de ser anunciado. O Governo Federal irá realizar uma nova varredura acerca dos cadastros irregulares.

Isto é — cadastros que não são atualizados há 02 anos ou que não possuem informações verídicas com base na verdade. Muitas famílias acabam sonegando valores e omitindo informações relevantes.

O primeiro pente fino teve como alvo os cadastros unipessoais — nessa segunda etapa, o pente fino terá como alvo os cadastros que estão desatualizados e famílias que não declararam corretamente seus respectivos membros.

Por exemplo — muitas mulheres afirmaram não ter parceiros ou companheiros presentes em seu núcleo familiar. A fim de receber o benefício. Essas famílias serão alvos do pente fino do Governo, e caso não seja alterado as informações no CadÚnico — terão o benefício bloqueado.

Portanto, é de suma importância que os beneficiários consigam se atentar as novas diretrizes do programa a fim de não ter seus cadastros suspensos. Todo cuidado é pouco.

