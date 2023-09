Celular precisa ser reiniciado 2 vezes no mês; saiba por que

Reset no celular – Dizem que até máquinas precisam de um descanso, mas você já imaginou que “colocar seu celular para dormir” poderia melhorar significativamente o seu desempenho? Parece estranho, mas segundo especialistas na área de tecnologia, essa prática tão simples quanto reiniciar seu smartphone pode ter efeitos surpreendentemente positivos. O que torna essa prática tão benéfica e quão frequentemente você deve fazer isso? Continue lendo para descobrir.

Saiba por que reiniciar o celular é essencial para otimizar seu desempenho. Foto: divulgação

Faça isso em seu celular

Os profissionais que estudam o funcionamento dos dispositivos móveis recomendam o reinício do aparelho pelo menos duas vezes por mês. Tal atitude, embora aparentemente trivial, pode trazer uma série de benefícios para o funcionamento do smartphone. Quando você reinicia o telefone, o sistema é forçado a encerrar todas as aplicações e processos em execução. O resultado imediato é a liberação da memória RAM, um dos fatores críticos para o desempenho fluido de qualquer dispositivo eletrônico. Ao libertar essa memória, o aparelho ganha um fôlego extra que se traduz em um funcionamento mais eficiente.

Mas os benefícios não param por aí. O ato de reiniciar também é útil para corrigir pequenos erros e bugs que podem estar afetando o desempenho do aparelho. Muitas vezes, problemas como travamentos ou lentidão têm origem em falhas temporárias do software, que são facilmente resolvidas com um simples reinício. Além disso, esse “descanso” do aparelho ajuda na otimização da execução de ferramentas diversas, funcionando como uma espécie de “faxina digital”.

O celular é uma máquina de armazenamento. Com o passar do tempo, ele acumula uma quantidade imensa de dados, desde fotos e vídeos até arquivos de sistema. Todos esses elementos, por menores que sejam, ocupam espaço e consomem recursos do aparelho. Portanto, essa “pausa” promovida pelo reinício serve como um momento de respiro, permitindo que o smartphone processe e organize esses dados de forma mais eficaz.

Processo simples

Para aqueles que ficaram curiosos e estão dispostos a experimentar essa abordagem, é bom saber que o processo é simples e varia pouco de um modelo de celular para outro. De maneira geral, basta pressionar e segurar o botão de ligar/desligar até que o menu de opções apareça e, então, selecionar a opção “Reiniciar”. Especialistas recomendam que essa prática seja realizada, no mínimo, duas vezes por mês. Se o seu aparelho tem múltiplas funcionalidades e você as utiliza intensamente, considera-se benéfico fazer isso até uma vez por semana.

Em um mundo onde a tecnologia ocupa um espaço cada vez mais central em nossas vidas, pequenas práticas como essa podem fazer uma diferença significativa. Portanto, da próxima vez que seu smartphone apresentar sinais de cansaço, talvez ele realmente precise de um breve “cochilo” para voltar à forma. E como você viu, essa é uma prática simples, mas que pode aumentar consideravelmente a vida útil e o desempenho do seu dispositivo. Quem diria que até nossos inseparáveis aparelhos eletrônicos precisam de um descanso, não é mesmo?

