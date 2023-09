Quando cai o segundo feriado de setembro? TEM MAIS UM

Mais feriado pela frente – O mês de setembro reserva para os habitantes do Rio Grande do Sul um momento singular de celebração e memória histórica: o Dia do Gaúcho. O dia 20 de setembro é marcado por festividades que reverberam em cada canto do estado, e neste ano, com a data tornando-se feriado, os gaúchos têm mais um motivo para sair às ruas e engrossar as fileiras da tradicional Semana Farroupilha. Mas qual é a gênese desse feriado e o que ele representa na configuração identitária e histórica do estado?

Feriado nesta data

Instituído pela lei 9.405/1991, o Dia do Gaúcho é comemorado no dia 20 de setembro e rememora a Revolução Farroupilha, um episódio de resistência que começou exatamente nesta data, em 1835. O movimento foi liderado por Bento Gonçalves, que, na ocasião, venceu o confronto da Ponte da Azenha e adentrou com suas tropas a província de Porto Alegre. Esse marco é considerado o ponto de partida da Guerra dos Farrapos, o maior conflito armado da história do Brasil. Como resultado deste levante, foi proclamada a independência do Rio Grande do Sul, tornando a Revolução Farroupilha um evento decisivo na formação política e social do estado.

O conflito tinha em sua raiz uma série de descontentamentos com o governo Imperial, e buscava não apenas a independência da província, mas também uma maior autonomia administrativa. Vale ressaltar que esse movimento não foi isolado, e fazia parte de uma onda de levantes que ocorriam em outros estados brasileiros da época, como Rio de Janeiro e Bahia. Portanto, a data tem uma importância que vai além das fronteiras gaúchas, inserindo-se em um contexto mais amplo de lutas e movimentos sociais brasileiros.

Com a data se aproximando, os Centros de Tradições Gaúchas (CTG), instituições que promovem a cultura local e estão presentes em quase todas as cidades do Rio Grande do Sul, já se preparam para as comemorações da Semana Farroupilha. Esses centros se tornam verdadeiros palcos de atividades que vão desde gincanas e desfiles temáticos até palestras e debates que buscam resgatar e refletir sobre a rica história e cultura gaúcha.

A espiritualidade também encontra espaço nestas celebrações, com missas realizadas ao estilo crioulo, uma forma de culto que incorpora elementos da cultura gaúcha. E como não poderia deixar de ser, a gastronomia local tem seu lugar de destaque, especialmente com a oferta de diferentes tipos de churrasco, que não apenas fazem parte da tradição gastronômica do estado, como também se tornam um convite ao convívio e à confraternização.

Dia do Gaúcho 2023

Este ano, o Dia do Gaúcho ganha ainda mais relevância, uma vez que o mês de setembro já contou com outro feriado nacional, o da Independência do Brasil, celebrado no dia 7. Com isso, os residentes do Rio Grande do Sul terão a oportunidade de desfrutar de um período estendido de descanso, o que deverá intensificar as celebrações e atividades relacionadas ao Dia do Gaúcho.

Por fim, o Dia do Gaúcho não é apenas um feriado ou uma data comemorativa, mas um momento de reafirmação de uma identidade cultural e histórica. A data leva à reflexão sobre os eventos que moldaram o estado, mas também serve como um estímulo à preservação e à valorização das tradições e da cultura gaúcha. É, acima de tudo, um chamado para que as novas gerações conheçam e valorizem a história e os feitos de seus antepassados.

