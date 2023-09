Anatel vai mudar REGRAS para carregador de celular

A Agência Nacional de Telecomunicações, abriu há alguns dias uma consulta pública com a finalidade de avaliar novamente todos os requisitos técnicos necessários para os carregadores de smartphones. O Brasil, conta com milhões de aparelhos celulares, portanto, o tema é pertinente para garantir a segurança do aparelho e do carregador utilizado. O processo foi aberto após várias solicitações no ano passado, entenda.

Anatel deve mudar regras para a fabricação de carregadores de celular, entenda | Imagem de Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay

O que as pessoas estão pedindo?

O intuito da revisão e das novas regras que serão estabelecidas, é que os carregadores de veículos sejam padronizados ao padrão que há no Brasil, a saber, o de três pinos. A consulta pública realizada pela Anatel, ficará disponível por cerca de dois meses.

Lembrando que o último processo da agência recebeu várias críticas, pois de acordo com os fabricantes, os testes solicitados não eram adequados para garantir de fato a qualidade e segurança dos produtos.

Além disso, salientaram que os testes solicitados, também estavam sendo bastante rigorosos, além do necessário. E mesmo com tantas regras, eles não seriam suficientes para saber a qualidade do aparelho.

Com a lei, vários carregadores não passariam nos testes

Algo que vem chamando a atenção, é que caso todos os carregadores que estão no mercado, tivessem que seguir a lei, eles não iriam passar em todos os testes. Todavia, o mais interessante é que até os dias atuais, eles não causaram problemas.

Mas mesmo não causando problemas, a agência está obrigando que as empresas realizem os novos testes e também adequar os aparelhos às normas estabelecidas por ela.

Para se ter noção, um dos testes mostram que mesmo após 5 mil inserções e remoção do carregador da tomada, o aparelho não fica com peças deslocadas ou soltas.

Veja também: Seu Celular Recebeu As Mudanças Do WhatsApp? Descubra Se Ele Foi BARRADO

Quais os requisitos solicitados pela Anatel?

Segundo laboratórios especializados que foram contratados pela Anatel, é de fato preciso que as empresas sigam à risca tudo que foi solicitado, caso contrário, a venda não poderá ser permitida.

Após a análise das condições anteriores, a Anatel resolveu que o foco será que os carregadores não fiquem com superaquecimento e nem tenham sua durabilidade afetada com ações comuns do cotidiano.

Vale lembrar que os carregadores USB, não terão a necessidade de passarem por todos os testes citados, mas os demais, irão precisar. Por fim, isso também vale para os carregadores que utilizam a indução para realizar o carregamento. Todas essas regras visam que sempre tenha uma maior segurança nos equipamentos e durabilidade, para evitar que o consumidor compre o mesmo produto várias vezes, pois ele acabou quebrando.

Veja também: WhatsApp: Estas São As Mudanças Do MOMENTO; Você Já Recebeu?